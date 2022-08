Pălării cu suflet, modele inspirate din stări de spirit și gândurile frumoase ale Sarei Gîtlan. La ce inspiră munca sa

Sara Gâtlan, fondatoarea Savage 96, are 25 de ani, creează pălării și spune că prima sursă de inspirație o reprezintă părinții săi, care nu sunt oameni de modă, dar care au un stil natural, chic și inspirațional pentru ea.

Modelele ei, pot fi găsite pe pagina personală de Instagram.

Sarah, poveste-ne pe scurt despre tine. Ce ar trebuie să știe cititorii despre omul și creatorul Sarah Gîtlan?

Bună, mă numesc Sarah, am 25 de ani sunt pasionată de artă de când mă știu, primele mele amintiri pe care le am sunt legate de lumea artei, a modei în mod special, părinții mei având un magazin de haine în Târgoviște, orașul unde am crescut.

De ce pălării și nu alte accesorii?

Mi-aș dori să fac și alte accesorii, dar probabil că m-am concentrat mai mult pe pălării pentru că tatăl meu purta mereu pălării și m-a influențat foarte mult. Dar cu siguranță nu am să mă opresc doar la pălării.

Care a fost prima pălărie pe care ai creat-o? Când ai făcut-o și... ai păstrat-o?

Prima pălărie pe care am accesorizat-o a fost una pe care deja o aveam, era neagră, simplă dintr-un fetru tare. Acum 3 ani s-a întâmplat asta și nu, nu o mai am, se bucură altcineva acum de ea.

Ce te inspiră când creezi o pălărie?

Nu m-am gândit niciodată la asta, dar acum ca m-ai întrebat cred că fac ceea ce simt, prefer să nu mă uit la alte pălării pentru inspirație. De cele mai multe ori sunt influențată de filmele si serialele pe care le văd în perioada respectivă sau chiar muzica pe care o ascult în timp ce lucrez .

Dă-ne exemplu de un "accident fericit" pe care l-ai avut în atelier

Aveam foarte multe obiecte pe masa de lucru, inclusiv pensula plină de vopsea albă pe lângă pălăria neagră. Cred că vă imaginați ce s-a întâmplat, dar "accidentul" a ajuns să fie una dintre cele mai bine vândute modele de pe pagina mea, pălăria cu splash-uri de vopsea.

În cât timp se realizează o pălărie Savage 96?

Fiind singură, în jur de 5 sau 7 zile, depinde de cât de greu e modelul sau de câte pălării am de făcut în perioada respectivă.

Ce-ți place cel mai mult la meseria ta?

Libertatea. Mă bucură foarte mult că am dat de clienți care să înțeleagă conceptul de "handmade". Nicio pălărie nu este identică, cu siguranță seamănă și-ți poți da seama că e o pălărie Savage96, ceea ce mă bucură.

Ce artiști te-au inspirat și te-au format ca om de modă?

Părinții mei, chiar dacă nu sunt artiști consacrați . Tatăl meu avea un simț al esteticului ceva ieșit din comun, părea genul de om care nu se chinuia să se îmbrace frumos, așa îi venea, era natural pentru el.

Iar mama, are o pasiune pentru hainele de calitate, orice pune pe ea, indiferent de preț, face sa pară foarte scump. Împreună chiar arătau foarte bine, ei m-au format ca om de modă.

Iar ca artiști ar fi Elsa Schiaparelli, Vivienne Westwood, Alexander McQueen si multi alții.

Cum arată, pentru tine, o ținută inspirată?

O ținută clasică, cu materiale și croiuri bune, un pulover din cașmir, un pantalon pană cu talie lungă, niste loafers de calitate din piele sau chiar o cămașă din poplin, o esarfă de mătase.

Nu dau prea multă importanță brandurilor mari, te poți îmbrăca bine și dacă nu ai bani de dat pe branduri.

Cine e, pentru tine, un style icon al zilelor noastre?

Din lumea întreagă ar fi : Prințesa Diana, Jakie Kennedy, David Bowie, din păcate aceștia nu mai trăiesc, dar mi se pare ca stilul lor vestimentar încă are impact asupra lumii. Și din România sunt câțiva precum Maurice Munteanu, Domnica Mărgescu, Lica Popescu.

Marea finală Stand-Up Revolution este disponibilă integral în AntenaPLAY.