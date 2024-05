Panică acasă la Andreea Tonciu, după ce s-a găsit o grenadă legată de clanța porții. Polițiștii au blocat strada - VIDEO

În cursul nopții de 28 mai 2024, sora Andreei Tonciu a găsit o grenadă pe clanța porții. A aruncat-o, iar ulterior tatăl ei a anunțat poliția în cursul dimineții zilei de miercuri, 29 mai.

A fost panică acasă la părinții Andreei Tonciu, după ce sora sa, Lorena a găsit o grenadă pusă pe clanța porții. Aceasta a crezut că este vorba despre o glumă și a aruncat-o pe trotuar. Ulterior, tatăl lui Tonciu a alertat autoritățile.

Panică acasă la Andreea Tonciu, după ce sora brunetei a găsit o grenadă legată de clanța porții

În dimineața zilei de 29 mai 2024, după ce au fost anunțați, oamenii legii au venit pentru a face verificările necesare. Strada a fost blocată, iar polițiștii au realizat investigații ajutați de câini.

„Aseară în jurul orei 23:00, când am ajuns acasă după ce am adormit fata că Andreea este plecată din țară, am adormit fata, am ajuns acasă și pe clanța porții era legată o grenadă cu un șoricel. Eu nu am știut că este grenadă, am aruncat-o. Azi dimineață am dus fata la școală, când am ajuns pe stradă era toată strada blocată, anunțase cineva poliția. Am crezut că este o glumă. Într-adevăr simțisem că este grea. Am camere și voi verifica”, a declarat Lorena Tonciu la Star Matinal de la Antena Stars.

Tatăl Andreei Tonciu, cel care a alertat și autoritățile, a precizat că este vorba despre o grenadă reală, dar fără explozibil. El speră să fie vorba despre o glumă deplasată și spune că nu știe cine ar fi putut recurge la acest gest.

Bărbatul a mai punctat că nu s-a certat cu nimeni și că nici nu există persoane care i-ar dori răul.

”Eu nu știu prea multe. Concluzia este că grenada era adevărată, dar fără explozibil. Ori a făcut cineva o glumă proastă, ori nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu m-am certat cu nimeni, nici eu, nici soția. Ori copiii, ori drogații, nu știu. Știu cum s-a întâmplat, dar nu eram acasă. La 20.00 a plecat de acasă, la 23.00 când a venit acasă, era grenada pe ușă legată cu ceva. Ea a luat-o și a aruncat-o. Bine ca nu avea explozibil, vă dați seama ce se întâmpla, o tragedie.

Dacă nu o găsea ea, cred că dimineața când plecam eu, cum apăsam, că era între clanță și legată mai sus. Cum apăsam clanța în jos, nu mai vorbeați cu mine azi. Eu nu m-am certat niciodată, nici eu, nici soția. Nu am făcut nimic în viața mea. Nu știu ce se poate întâmpla. Au spus că vor lua grenada la expertiză”, a declarat tatăl Andreei Tonciu.