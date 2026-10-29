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Patrick Stewart, legendarul actor din filmele „Star Trek” și „X Men”, a murit. Care a fost cauza decesului

Actorul Patrick Stewart, celebru pentru rolurile sale din producții precum „Star Trek” și „X Men”, s-a stins din viață în cursul zilei de 28 octombrie 2026. Descoperă care a fost cauza decesului, dar și alte detalii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 22:31 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 22:58
Este doliu în lumea filmului după decesul legendarului actor Patrick Stewart | Profimedia
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O veste tristă a cuprins Hollywood după ce legendarul actor Patrick Stewart, care a făcut senzație cu rolurile sale din filme precum „Star Trek” și „X Men”, s-a stins din viață miercuri, pe 28 octombrie 2026. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost cauza decesului.

Patrick Stewart, legendarul actor din filmele „Star Trek” și „X Men” a murit. Care a fost cauza decesului

Patrick Stewart a decedat în cursul zilei de ieri, 28 octombrie 2026, la locuința sa din Los Angeles (Statele Unite ale Americii), având aproape pe soția sa, Sunny.

Din primele informații apărute chiar pe pagina oficială de Facebook a actorului, în cadrul unui comunicat oficial transmis de apropiați, acesta ar fi murit după o „scurtă luptă” cu boala Alzheimer și cu demența de corpi Lewy (a doua cea mai răspândită formă de demență neurodegenerativă, după Alzheimer).

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Iată mai jos comunicatul oficial apărut pe pagina de Facebook a regretatului actor:

„Anunțăm cu profundă tristețe trecerea în neființă a lui Sir Patrick Stewart, survenită ieri la locuința sa din Los Angeles, sub îngrijirea iubitoarei sale soți, Sunny, după o luptă scurtă și dureroasă cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy. A fost înconjurat de căldura familiei și a prietenilor, într-o atmosferă plină de muzică, rugăciuni, lacrimi, râsete și acea emoție profundă pe care doar el o putea inspira, după o viață întreagă dedicată nouă, tuturor. Vom păstra mereu în amintire expresia de seninătate și reflecție de pe chipul său – o mărturie durabilă a grației sale invincibile.

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Născut în Mirfield, în West Riding (Yorkshire), parcursul său a început la Royal Shakespeare Company și a continuat cu o carieră de șase decenii, la fel de apreciată, pe Broadway, pe marele ecran și la televiziune.

Vocea sa sonoră și talentul său unic vor rămâne pentru totdeauna sinonime cu interpretări memorabile în toate genurile artistice.

Patrick Stewart în rolul lui Jean-Luc Picard din „Star Trek”

Patrick Stewart în rolul lui Jean-Luc Picard din „Star Trek”

A explorat condiția umană în toată complexitatea ei poetică, aducând speranță nu doar în cele mai îndepărtate colțuri ale Universului cinematografic Marvel, ci și dincolo de „ultima frontieră” a genului science-fiction, la bordul navei spațiale Enterprise.

Realizările sale profesionale au fost însoțite, cu modestie, de o activitate filantropică și de un activism dedicat drepturilor omului, sprijinirii victimelor violenței domestice, refugiaților din întreaga lume, sănătății mintale a veteranilor și bunăstării animalelor – în special a câinilor din rasa pitbull pe care i-a găzduit și iubit. A fost cavaler, cancelar, pasionat de sporturi cu motor și un suporter devotat, o viață întreagă, al echipei de fotbal Huddersfield. Va rămâne în amintire pentru demnitatea, compasiunea și umanitatea pe care le-a adus în fiecare rol – atât în ​​arta sa, cât și în viața personală.

La fel ca mine, Jean-Luc a dus o viață neobișnuită, care l-a purtat mult dincolo de limitele experienței umane obișnuite. Dar el este, de asemenea, cineva care a rămas fidel rădăcinilor sale pământene, căci tocmai acestea i-au oferit identitatea. În cele din urmă, el simte chemarea de a se întoarce acasă – la fel ca mine. – Patrick Stewart, *Making It So: A Memoir* ”

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