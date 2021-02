Pe Christopher Plummer îl știi din Sunetul muzicii, dar puțini o cunosc pe fiica sa. Ce face și cum arată Amanda Plummer

Christopher Plummer a rămas în amintirea tuturor cu personajul căpitanului Von Trapp din Sunetul muzicii, un musical de succes din anul 1965.

După ce a obținut primul rol principal la vârsta de 17 ani, în Cymbeline, mai apoi a urmat drumul cinematografiei. Printre filmele sale se numără Waterloo, Murder by Decree, The insider, The Girl with the Dragon Tattoo, The Man Who Invented Christmas, sau Boundaries, potrivit agerpres.ro.

Viața amoroasă a lui Christoper Plummer a fost la fel de interesantă precum personalitatea sa. În anul 1970 s-a căsătorit cu Elaine Regina Taylor, o balerină, mai apoi a urmat o căsătorie cu Patricia Lewis, care a durat numai 5 ani, iar apoi s-a căsătorit cu Tammy Grimes, tot pentru o perioadă scurtă de timp, dar din care a rezultat o fată, Amanda Plummer, și ea actriță de meserie.

Christopher Plummer a intrat pe lista scurtă de actori care au primit Premiul Oscar, Premiul BAFTA, Premiul Choice Award, Golden Globe Award și SAG Award pentru același rol.