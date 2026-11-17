Cristi Borcea a dezvăluit pe numele cui se află averea sa și de ce nu are încredere să treacă proprietățile pe numele soțiilor. Cine este singura femeie în care are încredere deplină.

Cristi Borcea a făcut dezvăluiri neașteptate despre modul în care își gestionează averea și proprietățile familiei. Omul de afaceri a explicat de ce soțiile sale nu au bunuri pe numele lor și a mărturisit că există o singură femeie în care are încredere totală. Afaceristul a vorbit și despre casele și apartamentele de care beneficiază copiii săi.

Mama lui Cristi Borcea, singura femeie în care are încredere totală

Cristi Borcea a vorbit deschis despre relația cu soțiile sale, despre casele și apartamentele copiilor, dar și despre persoana în care are cea mai mare încredere, mama sa.

Afaceristul a explicat că nu obișnuiește să treacă proprietățile pe numele femeilor din viața lui. În schimb, susține că fiecare dintre copiii săi beneficiază de condiții bune, iar educația și îngrijirea lor sunt printre prioritățile sale.

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Omul de afaceri a explicat că nu face diferențe între copii atunci când vine vorba despre nevoile lor. Spune că toți au locuințe, beneficiază de sprijin financiar și au parte de condiții bune pentru a crește și a învăța.

„Toți ceilalți copii au case, au apartamente, mă ocup de școlarizarea lor, au bone”, a declarat Cristi Borcea.

Cea mai surprinzătoare parte a declarației sale este legată de încrederea pe care i-o acordă mamei sale. Cristi Borcea spune că aceasta este singura femeie în care are încredere deplină și că bunurile sale sunt în grija ei.

Afaceristul a explicat și de ce preferă ca proprietățile să nu fie trecute pe numele soțiilor. Declarația sa a fost una tranșantă și a atras atenția prin modul direct în care și-a exprimat punctul de vedere.

„Mama este singura femeie în care am încredere totală și toate sunt la mama. Soțiile mele nu au nimic pe numele lor! Mihaela are casa, care este a copiilor, Alina are vilă care e pe numele lui Alex și a Gloriei, Carolin are apartament în Băneasa.

Toți ceilalți copii au case, au apartamente, mă ocup de școlarizarea lor, au bone, dar femeile ca să nu o ia razna, nu trebuie să aibă nimic pe numele lor pentru că după aia spun că li se cuvine”, a declarat Cristi Borcea în cadrul unei emisiuni tv.

Cristi Borcea are nouă copii din relațiile sale, iar familia sa a fost de-a lungul timpului în atenția publicului. Viața personală, căsniciile și modul în care își împarte timpul între copii au reprezentat deseori subiecte de interes.

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