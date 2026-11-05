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Cristi Borcea spune că și-a luat țeapă în Dubai, după ce a investit 6 milioane de euro în apartamente. Ce a pățit afaceristul

Cristi Borcea a investit 6 milioane de euro în patru apartamente din Dubai, dar spune că afacerea nu a fost atât de profitabilă pe cât se aștepta. Ce a dezvăluit afaceristul.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 06:30 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 21:43
Cristi Borcea spune că și-a luat țeapă în Dubai, după ce a investit 6 milioane de euro în apartamente | facebook
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Cristi Borcea a povestit cum a ajuns să investească 6 milioane de euro în patru apartamente din Dubai și de ce este nemulțumit de această decizie. Afaceristul susține că i s-a promis că proprietățile își vor dubla valoarea, însă realitatea a fost cu totul alta.

Cristi Borcea spune că și-a luat țeapă în Dubai, după ce a investit 6 milioane de euro în apartamente

Cristi Borcea a făcut dezvăluiri despre o investiție importantă pe care a făcut-o în Dubai. Omul de afaceri a povestit că a cumpărat patru apartamente în urmă cu aproximativ trei ani și a investit în total 6 milioane de euro. La momentul respectiv, i s-a spus că valoarea proprietăților se va dubla, însă rezultatul nu a fost cel așteptat.

Mai mult, acesta susține că a ajuns să se teamă că nu își va putea recupera nici măcar suma investită.

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„Am luat patru apartamente, am investit 6 milioane în Dubai, acum trei ani. Mi-au zis: «Dom'ne, se dublează». Nici banii pe ele nu-i mai luam. Vrăjeală!”, a declarat Cristi Borcea în cadrul podcastului.

Un alt aspect care l-a nemulțumit pe Cristi Borcea este câștigul pe care îl poate obține din închirierea apartamentelor. Omul de afaceri susține că deși chiria poate reprezenta 10-15% din valoarea investiției, după scăderea cheltuielilor, profitul rămas ar ajunge la aproximativ 2%.

„Chiria o să fie 10-15%, știi cât e? 2% îți rămâne, deci e mai prost ca în București”, a spus Cristi Borcea.

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Cristi Borcea, despre investițiile în Dubai: „Nu mai e, a fost!”

În ultimii ani, Dubaiul a devenit una dintre destinațiile preferate ale investitorilor imobiliari. Mulți oameni sunt atrași de posibilitatea de a cumpăra proprietăți și de a obține venituri din închirierea lor. Cristi Borcea spune însă că lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple.

„Nu e chiar așa cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Că așa zic toți: «Domnule, ia în Dubai, că e senzațional». Nu mai e, a fost. Asta e vrăjeală”, a mai declarat acesta.

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