Pictorial de senzație cu Oana și Vlad Gherman! Cei doi actori au mai îmbrăcat încă o dată rochia de mireasă și costumul de mire

Oana și Vlad Gherman sunt cel mai proaspăt cuplu căsătorit din lumea showbiz-ului, după ce la începutul acesti luni și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Oana și Vlad Gherman au avut parte de nunta visurilor lor, după ce au petrecut mai bine de jumătate de an pentru a organiza cel mai important eveniment din viața lor. | Instagram

Oana și Vlad Gherman au avut parte de nunta visurilor lor, după ce au petrecut mai bine de jumătate de an pentru a organiza cel mai important eveniment din viața lor.

Oana și Vlad Gherman, pictorial de senzație “trash the dress”

Cei doi actori din serialul Lia – soția soțului meu s-au bucurat alături de prieteni și rude, au dansat, s-au distrat și au rămas cu amintiri pe viață. Oana și Vlad au strălucit în cele mai frumoase haine de nuntă, iar localul pe care l-au ales a fost unul de poveste, o seră minunată decorată cu flori.

Acum cei doi actori formează o familie și sunt nerăbdători să devină părinți. Momentan ei nu vor pleca în luna miere, planificând însă ca aceasta să se întâmple la iarnă. Oana și Vlad au ales ca destinație Palma de Mallorca.

Într-un interviu în exclusivitate pentru Viva!, frumoșii actori au vorbit deschis despre provocările din relația lor, dar și despre detaliile neștiute legate de nunta lor.

Oana și Vlad Gherman s-au îmbrăcat din nou în mireasă și mire pentru un pictorial de senzație “trash the dress”.

Cei doi actori au avut ocazia să se bucure din nou de rochia de mireasă și costumul de mire care le-au adus amândurora cele mai frumoase emoții din viața lor.

Oana și Vlad au acceptat ideea celor de la Viva pentru ședința foto “trash the dress”. Chiar dacă inițial nu luaseră în calcul această experiență, se bucură că au ales să facă ședința foto inedită.

“A fost și ciudat, și interesant, și emoționant în aceleași timp, pentru amândoi, să re-îmbrăcăm ținutele de la nuntă, să facem fotografii ne place amândurora, și când am ajuns la partea cu aruncatul pudrei colorate, în picioarele goale, eram ca doi copii la joacă. Chiar ne-am mega distrat și am avut parte și de o echipă foarte faină alături de care ne-am simțit foarte bine, și asta a contat mult”, au spus cei doi despre ședința foto “trash the dress”.

Oana și Vlad au vorbit și despre cele mai emoționante momente de la nuntă, enumerând cununia religioasă, primul dans ca soț și soție și video-ul emoționant pe care videiografii lor l-au editat în aceeași zi și l-au arătat tuturor la local.

Legat de organizarea evenimentului, Oana a spus că totul a decurs conform planului și nu au avut parte de suprize neplăcute, datorită echipei de profesioniști pe care și-au ales-o.