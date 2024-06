Cu ce s-a ocupat Oana Moșneagu înainte de a deveni actriță. Puțini cunosc acest detaliu despre soția lui Vlad Gherman

Oana Moșneagu a dezvăluit că a schimbat mai multe locuri de muncă până să devină actriță. Mai mult, soția lui Vlad Gherman a lucrat și în India pentru câteva luni.

Oana Moșneagu, în vârstă de 33 de ani, a devenit una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, iar recent a dezvăluit că a cochetat cu mai multe domenii înainte de a-și descoperi vocația de actriță. Soția lui Vlad Gherman a schimbat mai multe locuri de muncă, iar o vreme a locuit în India. Cu toate că experiența a îmbogățit-o cultural, vedeta s-a întors acasă cu datorii. Iată despre ce este vorba!

Unde a lucrat Oana Moșneagu înainte să devină actriță

Oana Moșneagu a terminat două facultăți, iar una dintre ele este cea de LimbiSstrăine. Ea și-ar fi dorit să se înscrie la teatru, însă părinții nu au susținut-o la acel moment, astfel că și-a schimbat opțiunea.

Se pare că în primul an de facultate, soția lui Vlad Gherman s-a angajat ca hostess. A renunțat la job după aproape doi ani și a început să lucreze într-o multinațională ca organizator de evenimmente la băuturi alcoolice, potrivit unui interviu acordat de actriță pentru unica.ro.

„După ce am terminat liceul, am ales facultatea de Limbi Străine. Nu pentru că îmi doream foarte tare această facultate, ci pentru că, nefiindu-mi accesibilă facultatea de teatru, pentru că ai mei nu mă susțineau, eram atât de mică încât nu-mi puteam asuma drumul ăsta de una singură. Și m-am și angajat în primul an de facultate.”, a povestit Oana Moșneagu pentru unica.ro.

Oana Moșneagu a absolvit prima facultate, însă nu a lucrat niciodată în domeniu. Marea ei dorință era să devină actriță.

„În următorii ani, pentru că îmi doream actorie și a început să mă obsedeze ideea, la modul că aveam nopți în care stăteam în pat la 12 noaptea și mă uitam pe tavan, plângeam așa cu durere în suflet și eram atât de frustrată că eu mă duc să fac evenimente și mă simțeam atât de plafonată și de predispusă la nefericire toată viața și mă rugam și ziceam: <<Doamne, cum să fac să fiu actriță?>>. Și mi se părea imposibil de ce? Pentru că facultatea asta de teatru e o facultate care necesită prezență aproape 100%. Și nu doar în timpul cursurilor. Ai repetiții pentru examene, pentru spectacole. Și tu, odată ce ai intrat în facultate, nu îți mai permiți să lucrezi.”, a mai dezvăluit ea pentru sursa citată.

Oana Moșneagu a cochetat și cu modellingul

În paralel cu jobul la multinațională, Oana Moșneagu a început să lucreze ca model. Așa a ajuns să primească o ofertă de câteva luni în India. Deși experiența a îmbogățit-o cultural, actrița s-a întors acasă cu datorii.

„Experiența a fost foarte tare. În sensul în care e o cultură atât de diferită și o climă atât de diferită, încât te îmbogățește inevitabil. Interacționezi cu oameni. Ca profesie, ca modelling, eram ca un chinez într-o fabrică. Eu, de luni până vineri, mă duceam să fac ședințele foto, pozam pentru niște site-uri de haine și mă schimbam de 100 de ori pe zi și mă întorceam la cazare. M-am întors pe minus. Eram datoare agenției că m-am întors după prima mea experiență de trei luni de zile.”, a mai povestit soția lui Vlad Gherman pentru unica.ro.

După experiența ca model în India, Oana moșneagu s-a întors în București și și-a căutat job ca model în Capitală.

„Nu mai pozam haine indiene, pozam haine pentru site-urile românești. Adică nu am făcut partea de modelling care presupune glam și fashion și evenimente și sclipici. Nu tăticule, mă schimbam de 100 de ori pe zi și cam cu asta mă ocupam.”, a mai relatat actrița pentru sursa citată.