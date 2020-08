Ea 12 ani, el 38! Au devenit soț și soție și se iubesc și dincolo de moarte! „Mama a fost furioasă, când a aflat!” FOTO

În 1999, cei doi au primit o lovitură imensă. René Angélil a fost diagnosticat cu cancer la gât. Cântăreața și-a luat o pauză de doi ani de la muzică, pentru a-și îngriji soțul, în timpul tratamentului său.

În 2000, René Angélil a primit vestea cea mare că a scăpat de cancer, iar el și Céline Dion au sărbătorit reînnoindu-și jurămintele, în Las Vegas.

Un an mai târziu, erau în al nouălea cer, când Céline Dion a rămas însărcinată cu primul lor copil, René-Charles Angelil, acum în vârstă de 19 ani, născut pe 25 ianuarie 2001.

Mai târziu, în octombrie 2010, Céline Dion și soțul ei au devenit din nou părinți, după ce cântăreața a născut doi băieți gemeni. Cei doi i-au numit Eddy – după compozitorul preferat al cântăreței – și Nelson – după Nelson Mandela.

Însă, la trei ani după ce s-au născut gemenii, în 2013, cancerul s-a întors în viața lui René Angélil. În august 2014, Céline Dion și-a mai luat o pauză de la carieră, pentru a fi alături de soțul ei.

„Vreau să îmi dedic fiecare fărâmă de energie și putere pentru vindecarea soțului meu”, a spus atunci cântăreața, care a dezvăluit că nu a mai sărutat niciun alt bărbat, până la soțul ei.

În decembrie, în acel an, s-a aflat că Céline Dion va petrece ultimul Crăciun alături de soțul ei, a cărui ultimă dorință a fost să fie alături de ea, când își va da ultima suflare.

Totuși, ultima lui dorință nu s-a îndeplinit. René Angélil a murit pe 14 ianuarie 2016.

„Am vorbit la telefon, în ultima seară, în care eu am avut un concert. Mi-a spus că îmi urează un show extraordinar și că mă iubește. Și eu i-am spus că îl iubesc foarte mult și că ne vedem mai târziu.

Însă, am ajuns acasă atât de târziu, iar el primise medicamente. Nu am vrut să mă duc să îi spun că am ajuns acasă, iar el să fie confuz, din cauza tratamentului, să nu poată adormi la loc, așa că nu l-am văzut în acea seară. Nu pot să îmi reproșez că nu m-am dus. Altfel, aș trăi toată viața cu acest regret. Nu pot. Nu sunt așa. Nu am intrat în camera lui, pentru că am vrut ce a fost mai bine pentru el”, a povestit Céline Dion.