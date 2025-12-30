Cristina Ciobănașu, cerută de soție de două ori de iubitul ei. De ce nu s-au logodit încă

Cristina Ciobănașu, actrița din serialul Lia – soția soțului meu, a făcut noi dezvăluiri cu privire la viața ei amoroasă.

Cristina Ciobănașu formează un cuplu de aproape patru ani cu iubitul ei, Alexandru Mureșan. Cei doi trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste, dar se pare că actrița nu se grăbește spre altar.

Actrița a vorbit deschis despre căsătorie, copii și planurile ei de viitor în ceea ce privește viața personală. Cristina a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de două ori de Alex, dar aceștia nu s-au logodit nici până acum. Vedeta a dezvăluit și care este, de fapt, adevăratul motiv.

Ce planuri de viitor are Cristina Ciobănașu alături de iubitul ei, Alexandru Mureșan

După ce ani de-a rândul actrița a fost în atenția presei pe când forma un cuplu cu Vlad Gherman, acum Cristina Ciobănașu a decis să fie mai discretă cu viața ei amoroasă de când formează un cuplu cu Alexandru Mureșan.

Actrița a crescut în lumina reflectoarelor, fiind una dintre cele mai îndrăgite actrițe de telenovele românești din generația tânără.

Relația ei cu Alex Mureșan este una mult mai matură, iar cei doi se bucură de susținere reciprocă, înțelegere și multă iubire.

Alexandru Mureșan nu face parte din lume mondenă, el este medic de meserie, e o fire discretă, care nu trăiește în lumina reflectoarelor.

Recent, Cristina Ciobănașu a povestit că relația lor de iubire se apropie de următorul nivel pentru că Alexandru a cerut-o deja în căsătorie de două ori.

Actrița se bucură de o relație solidă, în care gesturile spontane și lucrurile mici contează cel mai mult pentru cei doi îndrăgostiți. Cristina a dezvăluit și care e motivul pentru care nu se grăbește să se căsătorească.

La vârsta de 29 ani, Cristina Ciobănașu a vorbit recent într-un interviu pentru Viva despre căsătorie și întemeierea unei familii.

Motivul pentru care ei nu s-au logodit încă este pentru că cele două cereri în căsătorie au fost fără inel, după cum a povestit actrița.

„Cele două cereri în căsătorie au fost cât se poate de reale și sunt cu atât mai prețioase pentru mine tocmai pentru că s-au întâmplat spontan, în momente în care nu mă așteptam nici măcar o secundă. Alex este un tip impulsiv și plin de energie, iar aceste cereri reflectă perfect personalitatea lui. Prima a avut loc în Londra, iar a doua în Zanzibar, ambele întâmplându-se în vacanțe în care am plecat doar noi doi, ceea ce face ca fiecare moment să fie și mai special. De aici, pot trage concluzia că vacanțele creează un cadru în care Alex se simte cel mai relaxat și liber să facă cereri în căsătorie”, a spus Cristina.

Cristina a dezvăluit că i-a arătat deja câteva modele de inele de logodnă iubitului ei și el știe deja ce îi place pentru că o cunoaște foarte bine. Ea a spus că se bazează pe faptul că Alex va alege inelul cu inima și e sigură că va face alegerea potrivită atunci când va veni timpul.

“Cred că părinții își doresc mereu ce este mai bine pentru copiii lor și, desigur, își doresc să ne vadă fericiți și realizați. Nu simt presiune din partea lor în privința căsătoriei, însă sunt conștientă de importanța pe care o acordă acestui pas, la fel cum și eu consider că reprezintă un angajament profund de iubire și respect. Cununia religioasă este extrem de importantă pentru mine, fiindcă o văd ca pe o binecuvântare a iubirii noastre”, a mai povestit actrița.

De asemenea, ea a mai spus că atât ea, cât și Alex își doresc să devină părinți, dar nu se simt încă pregătiți pentru o asemenea responsabilitate și vor lăsa timpul să decidă.

