Povestea de viață a Ilenei Lazariuc. Relația cu Ion Ion Țiriac, cei doi copii și motivele pentru care a ales să se retragă din lumina reflectoarelor.

Ileana Lazariuc a fost una dintre cele mai admirate prezențe din showbizul românesc, însă, în urmă cu mai mulți ani, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor. Povestea de dragoste cu Ion Ion Țiriac, cei doi copii și viața discretă pe care o duce astăzi au marcat parcursul fostei artiste. Ce spune despre alegerile sale și despre relația pe care a păstrat-o cu fostul soț.

Povestea de viață a Ilenei Lazariuc. Iubirea cu Ion Ion Țiriac și motivul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor

Ileana Lazariuc a revenit în atenția publicului pe 25 martie 2026, când a acordat un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars. Apariția a avut loc în cadrul Bucharest Fashion Week, după o perioadă îndelungată în care vedeta a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor.

Atunci, Ileana Lazariuc spunea că nu și-a propus să revină în atenția publicului și nici nu simte nevoia să ofere detalii despre fiecare aspect al vieții sale.

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„N-am un plan, n-am plănuit nimic să revin, propriu-zis, în atenție. Am anumite proiecte de care mă ocup și de-abia aștept să le fac cunoscute (...) Sunt anumite proiecte care-mi sunt foarte dragi sufletului meu, dar nu e momentul să vorbesc acum”, a declarat Ileana Lazariuc într-un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars.

În același interviu, aceasta a lăsat să se înțeleagă că nu regretă alegerile pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

„Eu sunt bine așa cum sunt, cu prietenii, cu viața de familie, cu rutina mea. Deci sunt foarte, foarte bine“, a mai spus lleana Lazariuc.

Deși a preferat să fie mai discretă în ultimii ani, Ileana Lazariuc nu privește în urmă cu regrete și pare împăcată cu drumul pe care l-a ales.

Pentru vedetă, familia ocupă un loc special. Cei doi copii ai săi reprezintă cea mai mare realizare a vieții sale, iar timpul petrecut alături de ei este mai important decât expunerea publică.

„ Am doi copii minunați, frumoși, sănătoși, deștepți, nu că sunt ai mei. Nu, nu aș schimba nimic. Cred că este cel mai minunat lucru care i se poate întâmpla unei femei, unui om în general, nu doar femeilor, ci și unui tată, unei mame”, a mai declarat frumoasa brunetă pentru Știrile Antena Stars.

Povestea de dragoste dintre Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac

Povestea de dragoste dintre Ileana Lazariuc și Ion Alexandru Țiriac a început în 2002. Cei doi au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea mondenă din România și au fost împreună aproximativ 15 ani.

În 2009, Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac s-au căsătorit. Din iubirea lor au rezultat doi băieți, Alexandru și Nicholas Noah.

Relația lor s-a încheiat în 2017, însă vestea despărțirii a devenit publică abia în 2019. Spre deosebire de alte cupluri cunoscute, cei doi au ales să păstreze discreția și nu au transformat divorțul într-un scandal public. Niciunul nu a oferit detalii ample despre motivele care au dus la separare.

Potrivit publicațiilor Elle România și Antena Sport, Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac au preferat să își țină viața personală departe de atenția publicului, chiar și după încheierea relației.

Ileana Lazariuc, declarații emoționante despre fostul soț, Ion Ion Țiriac. Ce a spus despre relația lor

Ileana Lazariuc a vorbit deschis despre relația cu fostul soț, Ion Alexandru Țiriac, într-un interviu acordat publicației OK! Magazine, pe 20 iunie 2026. Întrebată dacă o deranjează faptul că numele său este asociat în continuare cu cel al fostului partener, vedeta a oferit un răspuns care arată respectul pe care îl păstrează pentru acesta.

Ileana Lazariuc a explicat că Ion Ion Țiriac va rămâne întotdeauna o parte importantă din trecutul său. Mai mult, l-a descris drept un tată dedicat și implicat, pentru care are un respect profund.

Cei doi au reușit să păstreze o relație matură după despărțire. Comunicarea și respectul reciproc au rămas importante, mai ales pentru că au împreună doi băieți. Atât Ileana Lazariuc, cât și fostul său soț au ales să pună pe primul loc binele copiilor și să păstreze discreția asupra vieții personale.

De ce s-a retras Ileana Lazariuc din lumea mondenă. Unde locuiește acum vedeta

Ileana Lazariuc a ales să stea departe de lumea mondenă, iar decizia sa nu a fost nici o strategie de imagine, nici o încercare de a atrage atenția. Într-un interviu acordat publicației OK! Magazine, în iunie 2026, vedeta a explicat că prioritățile sale s-au schimbat în timp.

Fosta soție a lui Ion Ion Țiriac a preferat să se concentreze pe familie, pe cei doi copii și pe viața personală. Nu a simțit nevoia să apară constant în public doar pentru a rămâne în atenția oamenilor.

În prezent, Ileana Lazariuc locuiește în Dubai, însă revine periodic în România. Țara natală rămâne un loc special pentru ea, datorită prietenilor, amintirilor și oamenilor apropiați de care o leagă atât de multe momente.

Potrivit publicațiilor OK! Magazine și Elle România, vedeta a ales un stil de viață mai discret, în care liniștea și timpul petrecut alături de cei dragi contează mai mult decât aparițiile publice.

Ileana Lazariuc, despre iubire la 44 de ani. Ce contează pentru ea în prezent

În interviul acordat în iunie 2026 publicației OK! Magazine, Ileana Lazariuc a vorbit și despre felul în care privește iubirea la 44 de ani. Vedeta a mărturisit că încă mai crede în iubire și în oamenii buni, însă experiențele de viață au făcut-o să vadă lucrurile diferit.

Odată cu maturizarea, prioritățile sale s-au schimbat. Dacă în tinerețe iubirea putea fi legată de emoții intense și idealuri romantice, astăzi contează mai mult respectul, grija reciprocă, prietenia sinceră și liniștea. Ileana Lazariuc nu a oferit detalii despre o eventuală relație actuală și preferă să își păstreze viața sentimentală departe de ochii publicului.

Potrivit publicației anterior menționate, declarațiile sale conturează o perspectivă matură asupra relațiilor și a lucrurilor care contează cu adevărat în viață.

Cum era Ileana Lazariuc înainte de căsnicia cu Ion Ion Țiriac

Ileana Lazariuc este fiica artistei Anastasia Lazariuc și a devenit cunoscută în lumea mondenă încă din tinerețe. De-a lungul timpului, a avut mai multe proiecte în muzică și modelling, dar și apariții în producții cinematografice.

În anii 2000, a făcut parte din trupa Trinity, alături de Lili Sandu, și s-a numărat printre prezențele cunoscute din showbizul românesc. La acea vreme, apărea frecvent în atenția publicului și era apreciată pentru aparițiile sale.

Ulterior, după ce viața de familie a devenit o prioritate, Ileana Lazariuc a început să se retragă treptat din lumina reflectoarelor. În prezent, preferă discreția și își păstrează atenția asupra familiei și a proiectelor personale.

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