Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Povestea de viață a Ilenei Lazariuc. Iubirea cu Ion Ion Țiriac și motivul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor

Povestea de viață a Ilenei Lazariuc. Iubirea cu Ion Ion Țiriac și motivul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor

Povestea de viață a Ilenei Lazariuc. Relația cu Ion Ion Țiriac, cei doi copii și motivele pentru care a ales să se retragă din lumina reflectoarelor.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 14:50 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 14:51
Povestea de viață a Ilenei Lazariuc | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ileana Lazariuc a fost una dintre cele mai admirate prezențe din showbizul românesc, însă, în urmă cu mai mulți ani, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor. Povestea de dragoste cu Ion Ion Țiriac, cei doi copii și viața discretă pe care o duce astăzi au marcat parcursul fostei artiste. Ce spune despre alegerile sale și despre relația pe care a păstrat-o cu fostul soț.

Povestea de viață a Ilenei Lazariuc. Iubirea cu Ion Ion Țiriac și motivul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor

Ileana Lazariuc a revenit în atenția publicului pe 25 martie 2026, când a acordat un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars. Apariția a avut loc în cadrul Bucharest Fashion Week, după o perioadă îndelungată în care vedeta a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor.

Atunci, Ileana Lazariuc spunea că nu și-a propus să revină în atenția publicului și nici nu simte nevoia să ofere detalii despre fiecare aspect al vieții sale.

Articolul continuă după reclamă

„N-am un plan, n-am plănuit nimic să revin, propriu-zis, în atenție. Am anumite proiecte de care mă ocup și de-abia aștept să le fac cunoscute (...) Sunt anumite proiecte care-mi sunt foarte dragi sufletului meu, dar nu e momentul să vorbesc acum”, a declarat Ileana Lazariuc într-un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars.

În același interviu, aceasta a lăsat să se înțeleagă că nu regretă alegerile pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

„Eu sunt bine așa cum sunt, cu prietenii, cu viața de familie, cu rutina mea. Deci sunt foarte, foarte bine“, a mai spus lleana Lazariuc.

Deși a preferat să fie mai discretă în ultimii ani, Ileana Lazariuc nu privește în urmă cu regrete și pare împăcată cu drumul pe care l-a ales.

Pentru vedetă, familia ocupă un loc special. Cei doi copii ai săi reprezintă cea mai mare realizare a vieții sale, iar timpul petrecut alături de ei este mai important decât expunerea publică.

„ Am doi copii minunați, frumoși, sănătoși, deștepți, nu că sunt ai mei. Nu, nu aș schimba nimic. Cred că este cel mai minunat lucru care i se poate întâmpla unei femei, unui om în general, nu doar femeilor, ci și unui tată, unei mame”, a mai declarat frumoasa brunetă pentru Știrile Antena Stars.

Povestea de dragoste dintre Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac

Povestea de dragoste dintre Ileana Lazariuc și Ion Alexandru Țiriac a început în 2002. Cei doi au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea mondenă din România și au fost împreună aproximativ 15 ani.

În 2009, Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac s-au căsătorit. Din iubirea lor au rezultat doi băieți, Alexandru și Nicholas Noah.

Relația lor s-a încheiat în 2017, însă vestea despărțirii a devenit publică abia în 2019. Spre deosebire de alte cupluri cunoscute, cei doi au ales să păstreze discreția și nu au transformat divorțul într-un scandal public. Niciunul nu a oferit detalii ample despre motivele care au dus la separare.

Potrivit publicațiilor Elle România și Antena Sport, Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac au preferat să își țină viața personală departe de atenția publicului, chiar și după încheierea relației.

Ileana Lazariuc, declarații emoționante despre fostul soț, Ion Ion Țiriac. Ce a spus despre relația lor

Ileana Lazariuc a vorbit deschis despre relația cu fostul soț, Ion Alexandru Țiriac, într-un interviu acordat publicației OK! Magazine, pe 20 iunie 2026. Întrebată dacă o deranjează faptul că numele său este asociat în continuare cu cel al fostului partener, vedeta a oferit un răspuns care arată respectul pe care îl păstrează pentru acesta.

Ileana Lazariuc a explicat că Ion Ion Țiriac va rămâne întotdeauna o parte importantă din trecutul său. Mai mult, l-a descris drept un tată dedicat și implicat, pentru care are un respect profund.

Cei doi au reușit să păstreze o relație matură după despărțire. Comunicarea și respectul reciproc au rămas importante, mai ales pentru că au împreună doi băieți. Atât Ileana Lazariuc, cât și fostul său soț au ales să pună pe primul loc binele copiilor și să păstreze discreția asupra vieții personale.

De ce s-a retras Ileana Lazariuc din lumea mondenă. Unde locuiește acum vedeta

Ileana Lazariuc a ales să stea departe de lumea mondenă, iar decizia sa nu a fost nici o strategie de imagine, nici o încercare de a atrage atenția. Într-un interviu acordat publicației OK! Magazine, în iunie 2026, vedeta a explicat că prioritățile sale s-au schimbat în timp.

Fosta soție a lui Ion Ion Țiriac a preferat să se concentreze pe familie, pe cei doi copii și pe viața personală. Nu a simțit nevoia să apară constant în public doar pentru a rămâne în atenția oamenilor.

În prezent, Ileana Lazariuc locuiește în Dubai, însă revine periodic în România. Țara natală rămâne un loc special pentru ea, datorită prietenilor, amintirilor și oamenilor apropiați de care o leagă atât de multe momente.

Potrivit publicațiilor OK! Magazine și Elle România, vedeta a ales un stil de viață mai discret, în care liniștea și timpul petrecut alături de cei dragi contează mai mult decât aparițiile publice.

Ileana Lazariuc, despre iubire la 44 de ani. Ce contează pentru ea în prezent

În interviul acordat în iunie 2026 publicației OK! Magazine, Ileana Lazariuc a vorbit și despre felul în care privește iubirea la 44 de ani. Vedeta a mărturisit că încă mai crede în iubire și în oamenii buni, însă experiențele de viață au făcut-o să vadă lucrurile diferit.

Odată cu maturizarea, prioritățile sale s-au schimbat. Dacă în tinerețe iubirea putea fi legată de emoții intense și idealuri romantice, astăzi contează mai mult respectul, grija reciprocă, prietenia sinceră și liniștea. Ileana Lazariuc nu a oferit detalii despre o eventuală relație actuală și preferă să își păstreze viața sentimentală departe de ochii publicului.

Potrivit publicației anterior menționate, declarațiile sale conturează o perspectivă matură asupra relațiilor și a lucrurilor care contează cu adevărat în viață.

Cum era Ileana Lazariuc înainte de căsnicia cu Ion Ion Țiriac

Ileana Lazariuc este fiica artistei Anastasia Lazariuc și a devenit cunoscută în lumea mondenă încă din tinerețe. De-a lungul timpului, a avut mai multe proiecte în muzică și modelling, dar și apariții în producții cinematografice.

În anii 2000, a făcut parte din trupa Trinity, alături de Lili Sandu, și s-a numărat printre prezențele cunoscute din showbizul românesc. La acea vreme, apărea frecvent în atenția publicului și era apreciată pentru aparițiile sale.

Ulterior, după ce viața de familie a devenit o prioritate, Ileana Lazariuc a început să se retragă treptat din lumina reflectoarelor. În prezent, preferă discreția și își păstrează atenția asupra familiei și a proiectelor personale.

+9
Mai multe fotografii

Citește și: Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor

Sânziana Negru, câștigătoarea America Express, își arată casa din pădure. Cum este viața ei acolo: așteptări versus real... Alina Laufer, cu fața acoperită în propria casă, după operația estetică. De ce s-a ascuns de copiii ei...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Observatornews.ro Afacerea cu care un fermier a dat lovitura. Costurile de producţie sunt reduse şi se vinde cu 1.5 euro/kg Afacerea cu care un fermier a dat lovitura. Costurile de producţie sunt reduse şi se vinde cu 1.5 euro/kg
Antena 3 Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi
SpyNews Mira de la Insula Iubirii l-a acuzat pe Ian că a pierdut toți banii. Concurentul ar fi fost dependent de jocuri de noroc Mira de la Insula Iubirii l-a acuzat pe Ian că a pierdut toți banii. Concurentul ar fi fost dependent de jocuri de noroc
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Un angajat al Mirelei Retegan, declarație neașteptată despre ea și Maya la Asia Express: „N-au făcut nimic extraordinar”
Un angajat al Mirelei Retegan, declarație neașteptată despre ea și Maya la Asia Express: „N-au făcut nimic...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ariana și Mitzuu de la Power Couple au aflat dacă vor avea băiețel sau fetiță! Imagini de la gender reveal
Ariana și Mitzuu de la Power Couple au aflat dacă vor avea băiețel sau fetiță! Imagini de la gender reveal
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Bianca Iotu de la Insula Iubirii a spus cum a aflat că Remi Dobre a înșelat-o în trecut: „Își făcea bagajul și pleca”
Bianca Iotu de la Insula Iubirii a spus cum a aflat că Remi Dobre a înșelat-o în trecut: „Își făcea bagajul... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Clădirea „fier de călcat” din New York e ca nouă, după 7 ani de renovări. Cum arată azi blocul: Apartamentele costă și 50.000.000 de $
Clădirea „fier de călcat” din New York e ca nouă, după 7 ani de renovări. Cum arată azi blocul:... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Vrei să lași casa unui singur copil? Metoda prin care frații nu pot ataca în instanță
Vrei să lași casa unui singur copil? Metoda prin care frații nu pot ataca în instanță Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Planta roz de la care a pornit o afacere de milioane. Tânărul care a vândut-o are acum 1.000 de comenzi pe zi
Planta roz de la care a pornit o afacere de milioane. Tânărul care a vândut-o are acum 1.000 de comenzi pe zi Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x