Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor

Ileana Lazariuc, acum în vârstă de 43 ani, a devenit cunoscută pentru frumusețea ei, fiind una dintre cele mai râvnite femei din România.

Publicat: Sambata, 06 Decembrie 2025, 11:00 | Actualizat Vineri, 05 Decembrie 2025, 11:15
Ileana Lazariuc a postat recent pe rețelele de socializare mai multe imagini cu ea și a povestit de a ales să ducă o viață mai discretă. | Instagram

Chiar dacă s-a retras pentru o vreme din lumina reflectoarelor, iată că frumusețea ei încă face furori și astăzi. Fosta noră a lui Ion Țiriac impresionează chiar și la 43 ani cu trăsăturile și eleganța ei.

Ileana Lazariuc s-a mutat în urmă cu doi ani alături de cei doi fii ai săi, Alexandru și Nicholas, în Dubai. Alexandru, în vârstă de 17 ani, și Nicholas, în vârstă de 16 ani, sunt băieții Ilenei din căsnicia ei cu Alexandru Ion Țiriac, fiul lui Ion Țiriac.

Cum arată acum Ileana Lazariuc la 43 ani

În 2017, în mare secret, Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au ales să divorțeze, iar copiii au rămas în custodia mamei. O fire discretă și rezervată, Ileana s-a preocupat mai mult de creșterea și educarea celor doi băieți ai săi, lăsând deoparte viața publică și alegând să dispară din lumina reflectoarelor.

Aparițiile sale publice sunt acum extrem de rare și nu este foarte activă nici pe rețelele de socializare. În urmă cu câteva zile, fosta noră a lui Ion Țiriac a postat pe contul ei de Instagram un video cu ea în care apare la fel de elegantă și frumoasă cum o cunoaște deja o țară întreagă.

Ileana Lazariuc a menționat la descrierea postării sale că a ales să se focuseze pe propria evoluție și regăsire și tocmai de aceea duce acum o viață discretă.

„M-am îndepărtat de zgomot pentru o vreme… Viața mi-a cerut cu blândețe să mă opresc - să privesc în interior și să ascult fără să mă grăbesc. Nu am căutat răspunsuri, ci prezență. Cine devin și după ce tânjește cu adevărat inima mea?”, a scris Ileana Lazariuc.

Ileana Lazariuc a mai mărturisit că a ales să se bucure mai mult de prezent și mai puțin de afișat cum arată viața ei pe rețelele de socializare.

„În această liniște, mi-am dat seama că nu trebuie să știu ce urmează. Ceea ce contează este cum mă simt în acest moment - pentru că viața este incredibil de fragilă și fiecare moment contează. Oferim atât de multă iubire și tandrețe altora... dar rareori nouă înșine…În această liniște, mi-am dat seama că nu trebuie să știu ce urmează. Ceea ce contează este cum mă simt în acest moment - pentru că viața este incredibil de fragilă și fiecare moment contează. Oferim atât de multă iubire și tandrețe altora... dar rareori nouă înșine… Și, în ciuda tuturor acestor lucruri, mă simt profund recunoscătoare - pentru copiii mei, pentru prietenii mei, pentru toate lecțiile, pentru oamenii buni din jurul meu și pentru adevărul că cel mai prețios lucru din această viață este o relație sinceră și frumoasă cu Dumnezeu”, a mai adăugat fiica Anastasiei Lazariuc.

Fosta noră a lui Ion Țiriac a menționat că se simte recunoscătoare pentru tot ce are, în special pentru cei doi fii ai ei, dar și pentru lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul vieții sale.

