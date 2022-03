Premiile Oscar 2022: Momentul în care Will Smith îl lovește pe Chris Rock la decernarea Premiilor Oscar 2022. Adevăratul motiv

Chris Rock a urcat pe scenă la decernarea Premiilor Oscar 2022 pentru a prezenta care este câștigătorul la categoria Cel mai bun documentar. Cu toate acestea, speech-ul său a început cu glume despre colegii săi propuși la categoriile Cel mai bun actor al anului.

Will Smith și-a ieșit din fire la decernarea Premiilor Oscar 2022

După ce a vorbit despre Javier Bardem și soția lui, Penelope Cruz, care au fost amândoi nominalizați, fiecare la categoria sa de Cel mai bun actor și Cea mai bună actriță, Chris a spus că Javier nu poate câștiga fără să câștige Penelope, glumind despre faptul că ea s-ar putea supăra.

Fiind un comediant cunoscut, Chris a vorbit despre mai multe vedete, și a ajuns și la Will Smith, făcând o glumă despre soția acestuia, Jada Smith. Chris a spus că așteaptă să o vadă în filmul G. I. Jane 2. Chris Rock a făcut referire la look-ul lui Jada, care a decis să se tundă cheală după ce a fost diagnosticată cu alopecie în 2018. Actrița din rolul principal din G. I. Jane este, de asemenea, cheală.

Chiar dacă Will Smith a râs inițial, actorul se pare că s-a enervat cumplit din cauza glumei, atunci când a văzut grimasa de pe fața soției sale. Will a recurs la violență și a urcat pe scenă, dându-I o palmă lui Chris Rock. Will Smith s-a așezat la loc și a strigat la Chris Rock, spunându-i să nu îi mai pronunțe niciodată numele.

Actorul și comediantul a rămas surprins, dar nu s-a mișcat de pe scenă și și-a continuat cu profesionalism speech-ul, spunând că acesta ar putea fi cel mai bun moment din televiziune de până acum. Câteva momente mai târziu, Will Smith a primit premiul pentru Cel mai bun actor și în timpul discursului de acceptare și-a cerut scuze pentru ieșirea lui nervoasă.

Care e relația între Will Smith și soția lui, Jada Smith

În urmă cu ceva timp, Jada Pinkett Smith recunoștea public, în cadrul unei emisiuni TV, în fața soțului ei, că ea l-a înșelat pe acesta în timpul căsniciei, având o aventură cu August Alsina.

Ea a explicat că era nefericită și relația ei cu Will nu mai decurgea la fel de bine și a simțit nevoia să se refugieze în brațele altui bărbat. Chiar dacă cei doi mari actori și-au continuat căsnicia și viața de familie, au apărut imediat speculații cum că ei ar fi într-o relație deschisă și s-au înșelat reciproc de mai multe ori.

Se pare că în seara decernării Premiilor Oscar 2022, Will Smith a simțit nevoia să își apere soția, dar gestul a fost considerat mai mult macho, decât unul îndreptățit. La o asemenea decernare e mereu vorba și de spectacol, dar și de glume care se fac între actori și aceștia nu ar trebui să se simtă ofensați când, în definitiv, e vorba despre industria de entertainment și actorie.

De această dată, se pare că Will Smith și soția lui nu au gustat gluma și Will a simțit nevoia să se răzbune pentru Jada, sperând ca altfel să îi aducă ei mai multă satisfacție.

