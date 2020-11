Toți știu că formează un cuplu cu Jada Pinkett, dar puțini au văzut-o pe prima soție a lui Will Smith. Cum arată Sheree Zampino

Acest lucru a fost confirmat și de Jada, care a ținut să precizeze de mai multe ori în presă că nu a avut o aventură cu Will cât timp acesta era încă un bărbat însurat.

Will Smith are trei copii cu două femei

Actorul Will Smith are un băiat cu Sheree Zampino, Willard Trey Smith, în vârstă de 28 de ani, iar din relația cu Jada Pinkett are doi copii, Jaden Christopher Syre, de 22 de ani și Willow Camile Reign, de 20 de ani.

Willow Smith este una dintre cele mai frumoase tinere de la Hollywood, iar aceasta este deja recunoscută în lumea celebrităților atât datorită colaborărilor ei cu brand-uri mari, dar și datorită emisiuni pe care o are împreună cu mama și bunica sa, unde dezbat subiecte sociale, dar au și vedete invitate.

Deși Sheree Zampino a urât-o pe Jada și o considera vinovată pentru eșecul mariajului său, primii pași ca mamă au fost făcuți de Jada cu fiul lui Sheree, de care s-a ocupat încă de la începutul relației cu Will. Momentul în care relația dintre cele două s-a schimbat a fost atunci când Sheree și-a dat seama Trey chiar o iubește pe Jada și că s-a atașat mult de ea.

În prezent, familiile merg împreună în vacanțe, îți fac zilele de naștere împreună și copiii au o relație foarte bună.