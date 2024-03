Acum câteva săptămâni, Adelina Pestrițu a surprins pe toată lumea cu anunțul că a optat pentru îndepărtarea implanturilor mamare.

După operație, a urmat o perioadă de recuperare, respectând reguli stricte impuse de medici. Recent, vedeta a apărut la televizor fără implanturi, stârnind interesul publicului în legătură cu noua ei apariție.

Prima apariție în online a Adelinei Pestrițu, după ce a renunțat la implanturile mamare. Cum arată acum și cum s-a filmat

Împreună cu medicul estetician, Adelina Pestrițu a luat decizia de a renunța la implanturile cu silicon pe care le purta de mulți ani. Înainte de această decizie, bruneta a explicat public motivul din spatele alegerii sale și a lăsat deschisă posibilitatea de a opta pentru implanturi mai mici în viitor. Recent, a fost invitată în emisiunea "Super Neatza de Weekend", unde a impresionat prin aspectul său natural. Chiar dacă nu mai are același volum generos al bustului, a captat atenția fanilor cu prezența sa în platou.

Adelina a împărtășit și detalii despre progresul recuperării sale pe rețelele de socializare, menționând că se simte bine și că țesutul se reface mai repede decât anticipa. În plus, a anunțat că va putea reveni la activitățile sportive în curând, limitându-se inițial la exerciții pentru partea inferioară a corpului. Totodată, a evidențiat că următorul pas în procesul de recuperare va fi reducerea vizibilă a cicatricilor.

”Status despre intervenție: am voie să dorm pe o parte (yey). În două săptămâni mă pot reapuca de sport, însă pot lucra doar partea de jos, fără să ridic greutăți sau brațele. Recuperarea decurge foarte bine, țesutul se reface mult mai repede decât ne așteptam. În curând voi putea purta și altceva în afară de bustiere. Următorul pas: diminuarea cicatricilor (care oricum abia se văd), prin aplicarea zilnică a unei creme speciale”, a transmis Adelina, pe internet.

Imagini din casa în care locuiește Adelina Pestrițu cu familia ei

În anul 2020, Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea și-au achiziționat o vilă într-o zonă foarte bună a Capitalei. Vedeta povestea atunci că au trebuit să scoată din buzunar o sumă mare de bani pentru pentru a achiziționa doar lucruri de calitate, care să reziste în timp.

„De data asta am hotărât că lucrurile să fie puse într-o altă lumina, unde calitatea, profesionalismul și eleganța să primeze. (…) Astfel, colaborăm cu un designer de interior care efectiv este un adevărat artist în acest domeniu.”, transmitea Adelina Pestrițu, citată de Libertatea.

Dormitul matrimonial al Adelinei Pestrițu reprezintă una dintre camerele cele mai luxoase. Vedeta a mărturisit că și-a dorit mereu ca în casa ei să existe lucruri personalizate, iar lenjeria de pat nu reprezintă o excepție. Pentru a o inscripționa, vedeta ar fi scos din portofel nici mai mult, nici mai puțin de 8.000 de lei, potrivit Libertatea.

„Întotdeauna am visat să am o casă cu lucruri personalizate și detalii care fac diferență. Iar când spun detalii nu mă refer doar la estetica lor, ci mai degrabă la calitate, stil și eleganță. Am ales să ne personalizam toate lenjeriile de pat.”, spunea Adelina Pestrițu pe contul personal de Instagram, potrivit unica.ro.

Vedeta are și un dressing foarte spațios, unde și-a organizat articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile în funcție de propria preferință.