Prima apariție tv a Danielei Crudu la Xtra Night Show de când a confirmat faptul că este gravidă. Ce a spus în emisiune

Daniela Crudu a apărut pentru prima dată la tv după ce a confirmat faptul că este gravidă în 3 luni. Aceasta a apărut în emisiunea Xtra Night Show, de la ea de acasa, unde le-a arătat tuturor burtica de gravidă.

Daniela Crudu, despre sarcină, la Xtra Night Show. Ce a dezvăluit despre această experiență frumoasă

Vestea că Daniela Crudu urmează să devină mamă a surprins pe toată lumea. Nu mulți se așteptau ca ea să își dorească acest lucru, dar iată că fosta asistentă a dat vestea cea mare. Deși crede că va avea un băiețel, sexul copilului este necunoscut momentan.

„Era culmea să nu apar la voi, după atâția ani... Nu știu ce va fi. Eu cred că e băiețel, așa simt. Săptămâna viitoare fac 3 luni, am 10 săptămâni. Ne-am cunoscut la o zi de naștere, în România. Nu am pofte. Mie dacă mi-e foame mănânc, am mai învățat să fac câte ceva”, spune Daniela Crudu la Xtra Night Show.

Întrebată dacă fanii au judecat-o pentru decizia de a face OnlyFans, ea a răspuns astfel:

„Nu am fost criticată, m-au întrebat de ce nu am făcut mai demult. Eu le dădeam pe gratis, măcar acum am de câștigat ceva. Am făcut și în Suedia și în România poze”, spune ea.

Daniela Crudu trăiește cele mai frumoase momente posibile, de când a aflat că este gravidă și că urmează să devină mamă. Nu se gândește la nuntă, alege să se concentreze pe copil.

„I-am auzit inimioara cum bate. Mi-a fost rău de tot, primele 2 luni mi-a fost rău. Vreau să nasc natural. Deocamdată mă gândesc la copilaș, nu la nuntă. Dacă ar fi băiat îi pun David și dacă e fată Daiana. În mai pe 25 aș naște. Nu am plănuit sarcina, așa a fost să fie. Știi că eu nu-mi fac planuri. Eu și Bianca Drăgușanu nu am mai vorbit, nu știam că vrea să fie nașă”, spune ea.

Daniela Crudu crede că va avea un băiețel

Deși a mărturisit recent că își dorea să devină mămică de ceva vreme, se pare că Daniela Crudu a fost luată prin surprindere de sarcina actuală. Ea și partenerul ei însă sunt extrem de bucuroși, iar în curând familia lor se va mări - crede Daniela - cu un băiețel.

„Eu cred că e băiat pentru că noi am fost două fete și de obicei, se zice că o să iasă băiat. Eu cred că e băiat, așa simt eu. Tatăl copilului e fericit, nu are cuvinte, e și el emoționat. M-a luat prin surprindere, nu m-am așteptat. M-am bucurat, că e prima dată când mi s-a întâmplat lucrul ăsta. O să vezi tu ce mămică o să fiu eu, cea mai nebună și cea mai distractivă și o să mă joc încontinuu cu el, pentru că cei mici de asta au nevoie”, spunea ea în urmă cu puțin timp.

