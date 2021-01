Prima fotografie postată de frumoasa cântăreață cu iubitul ei. De cine e îndrăgostită Cristina Spătar

Din nefericire, din cauza pandemiei de coronavirus, afacerea sa cu haine nu a funcționat așa cum se aștepta. Chiar dacă pe plan profesional lucrurile nu au intrat încă pe un făgaș normal, Cristina e bucuroasă că în plan amoros totul decurge perfect.

Artista a mai declarat: “Nu am primit niciun leu de la fostul soţ, mi-am pus pe picioare atelierul de haine, am obţinut şi contracte cu ajutorul prietenului meu. Prietenul meu m-a ajutat foarte tare cu afacerea. El este cel care stă în spatele acestui business. Iubitul meu este alături de mine de la divorț. Toată lumea are un iubit, eu de ce să nu am?”.

Cât de mari sunt acum copiii Cristinei Spătar

Din fosta căsnicie, diva R&B are doi copii, o fetiță pe nume Aida, în vârstă de 8 ani, și un băiețel pe nume Albert, în vârstă de 10 ani.

Cristina e foarte mândră de copii ei și postează adesea fotografii cu ei pe contul ei de Instagram. În ciuda divorțului, cei mici au învățat să fie înțelegători și petrec timp separat atât cu mama lor, cât și cu tatăl acestora.

Aida este deja o tânără domnișoare, care seamănă din ce în ce mai mult cu mama ei, pe măsură ce crește. De cealaltă parte, Albert, care e pasionat de sporturi, îi seamănă tatălui său.