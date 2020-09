Prima ieșire în public a Adelinei Pestrițu după ce s-a vindecat de COVID-19. Cum arată acum vedeta

🤍Ce a fost greu a trecut si iata ma din noua aici, cu voi. Ma simt de parca astazi incepe o noua etapa din viata mea. Am povestit despre fiecare clipa din aceasta experienta intr un articol pe blog-ul meu, iar link-il catre site il gasiti in Bio si Instastory. Am primit o lectie importanta despre necunoscut, umanitate, izolare si dor. Nu a fost usor, dar sunt recunoscatoare pentru ce am invatat. Haideti pe blog sa aflati toata povestea. With 🤍, Ade! #truestory

A post shared by A D E L I N A E •D •A (@adelina.pestritu) on Sep 15, 2020 at 1:28am PDT