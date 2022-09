Prima imagine cu Viorel Lis după ce Oana Lis a spus că are probleme de sănătate. Fostul primar al Capitalei e în scaun cu rotile

Recent, Viorel Lis a apărut într-o emisiune TV, chiar dacă prin intermediul unei transmisiuni live și a spus că deși mobilitatea i-a fost afectată, creierul i-a rămas intact.

Prima imagine cu Viorel Lis după ce Oana Lis a spus că are probleme de sănătate

În urmă cu câteva săptămâni, Oana Lis a spus pe rețelele sociale că a fost nevoită să-și amaneteze verigheta din cauza faptului că nu are bani să-i cumpere soțului ei un scaun cu rotile. Viorel Lis a ajuns la urgență la spitalul Floreasca, în urma unui infarct, la începutul lunii august. Fostul edil se afla acum într-un centru de recuperare din cauza problemelor de sănătate, scrie Viva.ro.

"În ultimul timp n-am vrut și n-am mai vrut să ies cu niciun interviu. Lumea se întreabă ce e cu mine, multe știri au apărut că am murit, că nu mai trăiesc, că sunt foarte bolnav, că sunt internat, că sunt la terapie intensivă, dar totuși Dumnezeu m-a ajutat, am trecut prin toate, am trecut prin multe, multe boli cum ar venit. Am avut o operație de colecist, infarct, operație pe inimă, paralizie parțială, picioarele m-au cam lăsat, acum încerc să-mi revin."

"Mintea mi-a rămas trează. (…) Gândesc și văd lucrurile așa cum sunt, n-am nicio problemă, e adevărat, la ora actuală, toate discuțiile pe care le-a avut Oana cu presa este despre mine și despre sănătatea mea, dar sunt sigur că pot să și particip la altfel de interviu, să discut despre probleme politice, economice care se întâmplă la ora actuală în țară și în lume", a spus Viorel Lis la o emisiune TV.

Cum îl ajută Oana pe soțul ei

Oana Lis îi este ca un stâlp de susținere lui Viorel, care în ultima perioadă de timp a avut nevoie de ajutor specializat din partea medicilor, ba chiar și o operație la inimă. Oana Lis recunoaște că nu primește ajutor de la nimeni altcineva, în grija de care are pentru Viorel. Cei doi spun că apreciază foarte mult dragostea care îi unește și îi face mai puternici.

„Cel mai frumos moment este zilnic, de când e din nou acasă. Atunci când nu era acasă nu puteam să dorm deloc, erau televizorul și luminile aprinse, mă mai duceam pe la prietene, dar era foarte greu. Eu dacă mă pun lângă Viorel în pat, adorm în două secunde. Și el la fel. Eu dacă stau în brațele lui Viorel, pe pieptul lui, adorm imediat. Pe pieptul lui este locul meu preferat din lume! Dacă sunt agitată nu pot să adorm și asta este momentul nostru zilnic, mă liniștește. Sunt ca un copil, mă conectez cu el ca de la suflet la suflet”, a mai declarat Oana Lis în trecut.

Vezi episodul special iRoast, cu jurații Ion Crăciunescu, Răzvan Raţ, Florin Gardoş și Helmuth Duckadam.