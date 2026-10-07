Prima înregistrare în care Prințesa Lilibet vorbește clar. Accentul fiicei Prințului Harry a surprins pe toată lumea

Meghan Markle a publicat o înregistrare în care se aude pentru prima dată Prințesa Lilibet vorbind clar.

Meghan Markle a publicat recent un video pe contul de Instagram pentru a sărbători „spiritul antreprenorial” și pentru a marca pregătirile de sărbători pentru brandul său de lifestyle, As Ever.

Înainte de lansarea primei părți din colecția de Crăciun 2026 As Ever, Markle a publicat pe Instagram o serie de imagini de arhivă din copilărie și cadre inedite cu produsele sale, scrie People.

Printre aceste imagini se numără și un cadru rar cu fiica ei de 5 ani, Prințesa Lilibet.

Prințesa apare alături de mama ei, în timp ce pregătesc unul dintre produsele cunoscute ale lui Meghan, respectiv dulceața de fructe.

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Prima înregistrare în care Prințesa Lilibet vorbește clar

În prima înregistrare în care Prințesa Lilibet vorbește clar, Meghan amestecă într-o cratiță pe aragaz, în timp ce Lilibet stă alături cu propriul bol și o lingură.

„Ce părere ai, Lili?” o întreabă Meghan.

„Cred că e frumos, mami,” răspunde Lilibet, într-o ocazie rară în care i se aud vocea și accentul surprinzător.

Lilibet pare să aibă un accent american, specific statului California, fără vreo inflexiune britanică din partea tatălui.

Într-un alt video publicat de Meghan în trecut, se aude pe fundal cum Archie și Lilibet îi cântă la mulți ani. În documentarul lui Harry și Meghan, se puteau auzi pe fundal și mici zgomote ale copiilor, dar publicul nu a auzit-o pe Lili atât de clar până acum.

În descrierea clipului, Meghan a mărturisit că avea doar cu câțiva ani mai mult decât fiica ei când a lansat prima sa mică afacere.

„Când aveam în jur de 8 ani, am început propria afacere cu elastice de păr făcute de mână. Le coseam la mașina Singer a bunicii mele și le vindeam cu 1 dolar bucata”, a scris ea.

„Am vândut biscuiți pentru Fetele Cercetașe, am avut tarabe cu limonadă, am lucrat într-un magazin de iaurt înghețat și am avut nenumărate alte slujbe. Spiritul meu antreprenorial a fost mereu acolo,” susține Meghan.

Meghan Markle a dezvăluit noile produse ale companiei sale

Săptămâna trecută, Meghan a prezentat în premieră unul dintre produsele colecției de Crăciun 2026, un calendar de tip advent în ediție limitată. Acesta a fost creat în colaborare cu ciocolateria Compartes din Los Angeles și inspirat de domeniul din Montecito, California, unde a locuit cu Prințul Harry.

Calendarul e conceput sub forma fațadei casei decorate de sărbătoare și include chiar și cei 2 palmieri din curtea lui Meghan, scrie US Magazine.

Cu un preț de 148 de dolari, calendarul conține 24 de bomboane de ciocolată cu arome de căpșuni, zmeură, mure și gem de portocale, alături de o ciocolată specială decorată cu ornamentele florale specifice brandului As Ever. Colecția de sărbători include și un pachet de cărți de joc, o serie de batoane de ciocolată Compartes, o cutie cu fructe învelite în ciocolată și coșuri cadou cu dulceață.

Prințul Harry și Meghan Markle s-au mutat înapoi în Marea Britanie

Prințul Harry și Meghan Markle s-au recent înapoi în Marea Britanie, pentru a-i înscrie pe copii la o școală britanică. Dar revenirea a fost marcată de mai multe controverse, inclusiv retragerea copiilor de la prima școală după doar 2 zile.

Mai mult, potrivit mai multor surse, Prințul Harry și Meghan Markle s-ar putea întoarce în SUA la fel de brusc precum revenirea în Marea Britanie, scrie Daily Express.

Cei 2 au surprins pe toată lumea în urmă cu puțin peste o lună, când au revenit în Marea Britanie la doar câteva zile după ce își anunțaseră oficial decizia de a se muta înapoi.

La scurt timp de la sosire, Harry și Meghan și-au retras copiii de la școală din motive de securitate. În plus, aceștia au fost mustrați public de Regele Charles, care a emis o scrisoare oficială prin care le-a reconfirmat statutul de membri neactivi ai Familiei Regale.

Zvonurile din presa britanică sugerează că cei 2 ar putea revenit din nou în Statele Unite dacă nu vor reuși să își recapete paza de stat finanțată din bani publici, scrie Daily Mirror.

Comentatorul regal Richard Fitzwilliams nu exclude posibilitatea ca Harry și Meghan să plece din nou în SUA.

El a declarat pentru publicația Reach PLC: „Nu își planifică lucrurile așa cum trebuie, iar aranjamentele lor sunt un adevărat haos,” susține Fitzwilliams. „S-ar putea întoarce oricând în Statele Unite, pentru că în cazul lor orice e posibil.”

„Au fost nevoiți să schimbe deja școala copiilor,” a continuat comentatorul regal. „Vorbim despre persoane publice extrem de cunoscute, se poate întâmpla orice. Acestea sunt detalii pe care trebuia să le planifice din timp.”

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Deși nimeni nu știe exact motivele din spatele acestei reveniri, expertul regal e convins că Ducele de Sussex își dorește ca tatăl său, Regele Charles, să fie prezent în persoană la Jocurile Invictus de anul viitor.

„Nimeni nu știe oficial de ce s-au întors. Se apropie comemorarea a 30 de ani de la moartea Dianei, vorbim despre educația britanică a copiilor sau despre dorința lui Meghan de a-și pune în valoare talentul actoricesc. Însă urmează și Jocurile Invictus, iar eu sunt sigur că Harry își dorește din tot sufletul ca Regele să fie prezent acolo, alături de el,” a concluzionat Fitzwilliams.