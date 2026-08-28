Un apropiat a dezvăluit care e teama soției lui Harry odată cu întoarcerea în Marea Britanie.

De ce se teme Meghan Markle odată cu întoarcerea în Marea Britanie. Ce a dezvăluit un apropiat al soției prințului Harry | Profimedia

Prințul Harry și familia sa au revenit în Anglia, unde urmează să se stabilească pentru o perioadă nedeterminată, potrivit hotnews.ro.

Aceștia au zburat cu un avion privat din California și au aterizat pe aeroportul din Birmingham în jurul prânzului. Unul dintre apropiații lui Meghan Markle a făcut declarații despre ce înseamnă pentru ea această mutare.

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Teama lui Meghan Markle odată cu întoarcerea în Marea Britanie

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Nick Ede, un apropiat al lui Meghan Markle și om de televiziune, a vorbit despre sentimentele pe care Ducesa de Sussex le-ar avea în legătură cu revenirea întregii familii în Regatul Unit.

Potrivit express.co.uk, Nick Ede susține că soția prințului Harry are un „mix de emoții” legate de acest eveniment. Problema o reprezintă experiența anterioară cu presa din Marea Britanie. Meghan Markle are amintiri frumoase din țara natală a soțului ei, dar și unele neplăcute.

„Îmi imaginez că Meghan va aborda situația cu emoții foarte amestecate. Marea Britanie a fost cadrul nunții sale și unul dintre cele mai extraordinare capitole din viața ei, dar este, de asemenea, asociată cu o urmărire intensă, titluri negative și o perioadă pe care a descris-o ca fiind profund dureroasă”, a dezvăluit Nick, potrivit sursei citate.

Bărbatul a mai precizat că acest lucru ar putea fi o provocaere pentru prințul Harry, care își dorește să se împace cu tatăl lui, Regele Charles.

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Ce ar putea să o liniștească pe Meghan Markle

Potrivit presei britanice, revenirea prințului Harry și a lui Meghan Markle nu vine la pachet cu reluarea îndatoririlor regale. Fostul prieten al Ducesei susține că afacerea pe care aceasta o are o va face să gestioneze mai ușor întoarcerea în Regatul Unit.

„Ea nu va sosi ca un nou membru regal care trebuie să învețe un sistem necunoscut. Se va întoarce ca o femeie independentă, cu propriile afaceri, propriul profil și propriile granițe. Acest lucru ar putea face ca experiența să pară mult mai ușor de gestionat.

S-ar putea să nu se simtă niciodată pe deplin relaxată în legătură cu presa britanică, dar o locuință privată și o separare clar definită de îndatoririle regale i-ar putea permite să interacționeze cu Marea Britanie în propriile condiții”, a mai adăugat Nick Ede, potrivit express.co.uk.

Cum s-au cunoscut Meghan Markle și Nick Ede

Potrivit sursei citate mai sus, cei doi s-au cunoscut în perioada în care actrița juca în serialul „Suits”.

Bărbatul a ajutat-o să stabilească mai multe întâlniri cu agenții din Marea Britanie în vederea unor oportunități în cariera ei de actriță. În timp, ei au devenit prieteni, însă relația lor s-a răcit înainte de căsătoria ei cu prințul Harry.