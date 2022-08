Primele declarații despre presupusul iubit al Anamariei Prodan. Vedeta a clarificat și nu prea

După luni bune în care și-a acuzat viitorul fost soț pentru diferite lucruri, mai ales că acesta a părăsit căminul conjugal și și-a refăcut viața alături de iubita sa, Corina Caciuc, Anamaria Prodan a dat de înțeles că și-a schimbat viața.

Anamaria Prodan, despre presupusul iubit: "Nu mă confundați, nu sunt amantă de meserie"

Deși a spus, în repetate rânduri, că nu se va afișa cu nimeni, în mod oficial, atât timp cât nu este divorțul încheiat, aceasta a postat cum imagini cu ea de mână cu un bărbat.

Totuși, impresara neagă că ar fi implicată într-o relație și spune că i s epare jenant modul în care unii s-au grăbit să spună că este într-o relație, potrivit Libertatea.

Mi se pare jenant. Am declarat eu că am iubit? Am pus la descrierea pozelor ”lovemyfriend” (n.r. îmi iubesc prietenul… asta înseamnă că e iubit?

Eu am acasă 3 copii de vis pe care nu pot să-i fac de râs umblând cu un bărbat însurat. Sunt Anamaria Prodan.

Nu mă fac de râs. Numele mi l-am clădit greu în mulți ani. Nu apar cu bărbați însurați, nu-s amantă de meserie, nici nu am să fiu cât trăiesc.

Nu mă arată lumea cu degetul, iar bărbații nu schimbă impresii între ei despre mine. Nu mă confundați! Eu sunt Anamaria Prodan. Unica, a spus Anamaria Prodan.

Bărbatul din pozele Anamariei Prodan este Ibrahim al Ashary, unul dintre cei mai importanți chirurgi plasticieni din Emiratele Arabe Unite

Medicul este un împătimit al cailor și este vedetă în Arabia Saudită, potrivit sursei citată.

În urmă cu mai bine de o săptămână, Anamaria Prodan a distribuit pe contul ei de Instagram, unde e urmărită de peste 950.000 de fani, o imagine cu ea și Ibrahim al Ashary.

Cei doi erau la un restaurant de lux din Dubai.

