Primele imagini cu Florin Salam după ce s-a scris că a murit. Reacția artistului la vestea înfiorătoare „Nu a murit nimeni” |VIDEO

În decursul serii de sâmbătă, 13 august, toată presa a vuit de informația că Florin Salam ar fi murit, fiind internat în spital. După vestea înfiorătoare care i-a speriat pe toți fanii artistului, el s-a văzut nevoit să revină cu mai multe mesaje prin care a dezmințit totul.

Prima reacție a venit din partea fiicei sale, Betty, care a dezvăluit că tatăl ei se simte bine și i-a acuzat pe cei care au împrăștiat zvonurile de dezinformare. La doar câteva ore, Florin Salam însuși a dezmințit informațiile inițial, cu o postare pe contul lui oficial de Facebook și mai târziu, prin două videoclipuri în care explică exact situația.

Primele imagini cu Florin Salam după ce s-a spus că a murit. Cum arată artistul și care este starea lui de sănătate acum

După ce eforturile fiicei sale și ale apropiaților de a nega informațiile nu au avut succes, iar știrea s-a viralizat, Florin Salam s-a văzut nevoit să se filmeze pentru demonstra că nu a murit.

„Vă salut, oameni buni. Al vostru Florin Salam vă salută cu respect. Fac acest filmuleț pentru familia mea, neamurile mele, după zvonurile care circulă prin presă. De câteva zile am fost în situația în care am fost. Cei din presă, îmi cer scuze, nu vreau să se supere pe mine, formulează mult peste situația prezentă. Am făcut acest filmuleț pentru că toată familia mea este în alertă din cauza mea, pentru că nu știu de sănătatea mea”, a spus Florin Salam.

„Eu, acum 3 – 4 zile, am cântat într-un loc. Vă rog să luați în serios problema cu Covidul fiindcă noi câteodată facem caterincă. Ferească Dumnezeu, că nu știi niciodată când poți să cazi. Mai ales în meseria noastră, că stăm numai între oameni. Există persoane care stau cu adevărat cu grija mea. Și mă refer la copiii mei și familia mea. Le spun să stea liniștiți că eu în 2-3 zile o să ajung acasă. Trebuia de azi să ajung acasă, dar au spus să mai stau puțin ca să pot să ies cum trebuie, în formă. Sunt bine, mi-a fost puțin rău, asta a fost situația”, a mai explicat manelistul de unde se poate deduce că, în prezent, el se află încă în spital.

La nici o oră de la primul mesaj video pe care l-a trimis, Florin Salam a revenit cu și mai multe clarificări.

„Prietenii mei, îmi cer scuze că revin cu acest subiect. Eu nu fac live-uri că nu îmi arde. Am rugămite ca toată presa să-mi lăsați familia în pace”, a mai spus el.

„Mă vedeți! Nu am pățit nimic. Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu că nu am făcut pe plan la dușmani. Dumnezeu este cu mine și cu familia mea. Nu a murit nimeni, îmi e greu și să pronunț. Nu doresc asta nici la dușmani. Nu a murit nimeni, suntem bine și cu asta basta”, a adăugat Florin Salam care a mai menționat că vrea să îi dea în judecată pe cei de la care a pornit acest fake news.

Florin Salam și-a pierdut, de curând, fratele

Pe de altă parte, fratele lui Florin Salam, Nelu Stoian, a murit răpus de noul coronavirus. Acesta s-a stins din viață chiar pe patul de spital. Și Florin Salam a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2, în anul 2021, însă a trecut cu bine peste acel episod.

Fratele manelistului, însă, a fost răspus de virus, mai ales că se confruntase în trecut cu probleme cardiace și pulmonare.

