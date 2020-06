Primele imagini cu Lidia Buble, după despărţirea de Răzvan Simion. Ce a postat artista pe Instagram

Separarea lui Răzvan Simion de Lidia Buble a șocat pe toată lumea. Chiar dacă zvonurile circulau printre apropiați de ceva timp, anunțul oficial a fost făcut chiar de prezentator prin intermediul unui mesaj emoționant.

"Astăzi, Lidia nu mai e fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert pe mine pentru că nu am avut ce să ofer când, poate, ar fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru ce am fost şi pentru ce n-am fost Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzicaşl şi în rest.doi foşti iubiţi.actuali foarte buni prieteni.", a scris Răzvan pe pagina lui de Instagram.

Lidia Buble nu s-a putut abține să nu reacționeze și a răspuns întrebărilor pe care fanii i le-au adresat, curioși să afle adevărul despre despărțirea anului.

"Lăsați-mi viața personală în pace, că oricum n-o să vă răspund și nu o să dau apă la moară", a scris Lidia.