Primele imagini de la botezul fiicei Danielei Crudu. Cum s-a îmbrăcat aceasta și ce surprize le-a pregătit invitaților

Daniela Crudu și-a creștinat astăzi fiica într-o atmosferă de poveste. Alături de ea au fost apropiații și prietenii vedete. Iată ce declarații a făcut aceasta!

Daniela Crudu și-a botezat fiica pe nume Daiana Maria, în vârstă de 4 luni jumătate, în urmă cu puțin timp. Aceasta a oferit și câteva declarații pentru Antena Stars, unde a explicat cât de fericită este.

Daniela Crudu are parte de o zi foarte frumoasă astăzi, dat fiind faptul că și-a creștinat fiica. Aceasta s-a schimbat mult în ultima vreme, în special de când a aflat că va deveni mamă, iar acum pare să fie mai fericită ca niciodată, iar rolul de mămică i se potrivește perfect.

Întrebată despre eveniment, Daniela Crudu a răspuns astfel:

"Sunt mult mai liniștită, gata! Au trecut emoțiile. Abia acum a început să plângă că s-a plictisit și e rochia asta incomodă, dar e bine, gata, m-am liniștit. Am avut emoții când a băgat-o în apă.

Sunt pregătită pentru petrecere. Urmează să ne distrăm, să înceapă artiștii să cânte. Va cânta Luis Gabriel, George Talent și Valentino. Vom avea tort ... Așteptăm 160 de invitați.", a spus Daniela Crudu, pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Iată ce a declarat tatăl Danielei Crudu cu privire la faptul că a devenit bunic:

”Am o nepoțică frumoasă foc și o mămică de vis. Sunt atât de bucuros că mă aflu la acest eveniment minunat. Este unic în viață, așa ceva nu se mai poate întâmpla decât o singură dată sau, bineînțeles, la următorul, acum cum vrea Daniela. Nu se știe niciodată. Eu sunt om foarte vesel , îmi place să simt, să trăiesc și să eman numai bucurie. Când am ținut-o pe micuță pentru prima dată în brațe am simțit o emoție și un tremur. E ceva minunat. A fost ceva de vis. Abia a doua zi am realizat că sunt bunic. Sunt sentimente pe care nu le poți exprima, doar le trăiești.”, a spus Nelu Crudu la Antena Stars.

Ce a povestit Daniela Crudu despre clipele de panică prin care a trecut înainte de naștere, la televizor

Daniela Crudu a venit la Xtra Night Show cu zâmbetul pe buze și multă energie pozitivă. Fosta asistentă TV a vorbit despre momentul în care și-a strâns fiica pentru prima oară în brațe, dar și despre clipele de panică prin care a trecut înainte de naștere.

Superba brunetă a fost nevoită să nască mai devreme cu o lună din cauza unui eveniment neașteptat. Medicul a observat că micuța nu mai mișcă în burta mamei sale, motiv pentru care s-au luat măsuri rapide.

„Un pic mai devreme, că am născut la 36 de săptămâni și 5 zile, aproape 8 luni. Am avut noroc cu doamna doctor. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. A avut o presimțire și mi-a zis că mă pune direct pe masa de operații. Aveam probleme pentru că sarcina era joasă și din motivul ăsta. A simțit că e momentul. (...) Nu a stat la incubator, eram disperată, nu eram ok. Sufletul meu era varză. Îmi era greu când am aflat că trebuie să mai stau în spital”, a povestit Daniela Crudu la Antena Stars.