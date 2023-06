Daniela Crudu, prima apariție televizată după ce a născut. De ce a trecut prin clipe de panică înainte să își vadă fiica

Daniela Crudu a devenit mamă pentru prima oară la începutul lunii mai 2023. Fosta asistentă TV a născut o fetiță sănătoasă mai devreme de termen, fiind însărcinată în 8 luni atunci când micuța s-a decis să vină pe lume.

La scurt timp de la marele eveniment din viața ei, focoasa brunetă nu a ezitat să apară pe micile ecrane ale publicului pentru a vorbi despre minunea din viața ei. Apariția ei a luat pe toată lumea prin surprindere.

Se pare că Daniela Crudu a reușit să scape rapid de kilogramele în plus acumulate în sarcină. Mai mult decât atât, aceasta a îmbrăcat o rochie îndrăzneață cu decupaj în zona bustul și abdomenului.

Așa cum i-a obișnuit pe telespectatori, fosta asistentă TV a purtat o ținută extrem de sexy. Piesa vestimentară i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special talia de invidiat la doar o lună de la nașterea fiicei sale.

Citește și: Ce semnificație deosebită poartă numele fetiței Danielei Crudu. Este aparte alegerea pe care a făcut-o asistenta TV

La rochia scurtă a asortat o pereche de sandale negre cu toc înalt. Machiajul discret și coafura simplă i-au pus într-o lumină bună superbele trăsături ale feței.

Daniela Crudu nu s-a putut abține și a publicat o fotografie alături de Dan Capatos pe contul de Instagram, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Toți au fost surprinși de aspectul fizic al brunetei.

„Cum arăți așa după sarcină? Ești bombă!”, „Dar unde ai ținut copilul ăla?”, „Cum arăți! 🔥 Zici că nici nu ai născut! Bravo ție! Te admir maxim, ești o femeie frumoasă, sinceră și reală!” sau „Wow ...cum de nu ai burtică deloc după naștere?”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Ce a povestit Daniela Crudu despre clipele de panică prin care a trecut înainte de naștere, la televizor

Daniela Crudu a venit la Xtra Night Show cu zâmbetul pe buze și multă energie pozitivă. Fosta asistentă TV a vorbit despre momentul în care și-a strâns fiica pentru prima oară în brațe, dar și despre clipele de panică prin care a trecut înainte de naștere.

Superba brunetă a fost nevoită să nască mai devreme cu o lună din cauza unui eveniment neașteptat. Medicul a observat că micuța nu mai mișcă în burta mamei sale, motiv pentru care s-au luat măsuri rapide.

Citește și: Daniela Crudu, mișcări senzuale în oglindă la o săptămână de la naștere. Ce detaliu au observat urmăritorii la trupul ei

„Un pic mai devreme, că am născut la 36 de săptămâni și 5 zile, aproape 8 luni. Am avut noroc cu doamna doctor. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. A avut o presimțire și mi-a zis că mă pune direct pe masa de operații. Aveam probleme pentru că sarcina era joasă și din motivul ăsta. A simțit că e momentul. (...) Nu a stat la incubator, eram disperată, nu eram ok. Sufletul meu era varză. Îmi era greu când am aflat că trebuie să mai stau în spital”, a povestit Daniela Crudu la Antena Stars.

Daniela Crudu a dezvăluit perioada în care își va boteza fiica

Fosta asistentă TV și iubitul său au început pregătirile pentru botezul fiicei lor, care va avea loc în august. Întrebată dacă primește ajutoare din partea cuiva în îngrijirea micuței, Daniela Crudu a mărturisit că este ajutată și sprijinită de viitoarea soacră.

„O să avem cam 140 de invitați la botez. Nici nu o lasă să plângă. (...) Nu alăptez, nu am avut lapte”, a mai adăugat focoasa brunetă.

Alex și Teodora Marcu, viața după experiența Insula Iubirii, în noul interviu disponibil în AntenaPLAY.