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Primele imagini de la cununia civilă secretă a Valeriei Lungu cu Alex. Mama influenceriței a făcut totul public

Valeria Lungu și Alex și-au unit destinele departe de ochii curioșilor, iar până acum imaginile de la cununia civilă au fost ținute departe de spațiul public. Mama influenceriței a făcut acum publice primele fotografii din ziua specială.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 21:29 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 21:53
Primele imagini de la cununia civilă secretă a Valeriei Lungu cu Alex | facebook
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Luna trecută, Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în mare secret. Cei doi au ales să își oficializeze relația într-un cadru restrâns, departe de atenția publicului. Cununia civilă a avut loc miercuri seara, pe 23 septembrie, iar rvenimentul a fost unul discret, exact așa cum influencerița mărturisise că își dorește.

Primele imagini de la cununia civilă secretă a Valeriei Lungu cu Alex. Mama influenceriței a făcut totul public

Victoria Lungu a publicat mai multe fotografii de la cununia civilă a fiicei sale. Imaginile au surprins emoțiile unei zile importante pentru întreaga familie.

Mama Valeriei a mărturisit că și-a dorit dintotdeauna să își vadă fiica mireasă. Acum, visul ei a devenit realitate, iar ziua cununiei civile a fost una plină de emoție și bucurie.

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Mama influenceriței le-a transmis celor doi și un mesaj emoționant. Le-a urat să fie sănătoși, să se iubească și să își fie mereu alături.

Victoria Lungu a izbucnit în lacrimi la nunta fiicei sale

Victoria Lungu a trăit emoții puternice la cununia civilă a fiicei sale, Valerie Lungu. Mama influenceriței nu și-a putut stăpâni lacrimile în momentul în care și-a văzut fiica urcând treptele Stării Civile alături de Alex Gîlcă.

Victoria a povestit că emoțiile au fost atât de mari, încât a început să plângă încă de la începutul ceremoniei.

„În primul rând când au urcat pe scările de la Starea Civilă a început să plângă și după am început să plâng și eu. A fost foarte frumos, adică a durat cred că o jumătate de oră și după aia la 17:00 ne-am văzut la castel. Vai, a fost un decor extraordinar! (...) Eu mă gândesc că ei o să facă cununia religioasă când... eu știu, habar n-am, nu știu. Nu am reușit acuma să întreb pentru că eu dimineața am plecat, am avut concertul meu de 35 de ani și erau prea multe una peste alta”, a povestit Victoria Lungu pentru spynews.ro.

Cununia fiicei sale i-a amintit Victoriei Lungu și de momentul în care ea însăși s-a căsătorit.

„Știi că eu când m-am măritat, chiar dacă a fost cu foarte mulți ani în urmă, la fel părinților nu le-am cerut părerea, doar am mers cu mirele și am stabilit ziua nunții și atâta. Mama a zis: «Faci cum vrei tu, eu vin...» Mi-a dat un porc și atâta.” Adică nu s-au implicat părinții mei niciodată. Din contra, eu mamei îi ceream, mama îmi spunea: «Păi tu știi mai bine». Așa și eu cu Valeria, eu știu că ea știe foarte bine totul să le aranjeze, au fost în atâtea țări, așa că. Deja acuma așteptam să ajungem și la cununia religioasă, pentru că asta e foarte important pentru ei, mă gândesc”, a mai punctat Victoria Lungu.

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