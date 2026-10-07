Valerie Lungu, dezvăluire neașteptată după Asia Express. A vrut să-și anuleze nunta: „Eram șocată și devastată”

Valerie Lungu de la Asia Express a făcut mărturisiri neașteptate. Influencerița a spus că era la un pas de a-și anula nunta cu ALex Gîlcă, din cauza comentariilor negative pe care le-a primit.

Valerie Lungu de la Asia Express, la un pas să anuleze nunta cu Alex Gîlcă | Instagram

Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express s-au căsătorit civil în urmă cu câteva săptămâni, după trei ani de relație. Influencerița spune că se gândea să anuleze nunta din cauza valului de comentarii negative la adresa ei.

Valerie Lungu de la Asia Express, la un pas să anuleze nunta cu Alex Gîlcă

Valerie Lungu a vorbit despre comentariile negative pe care le-a primit, după Asia Express. Concurenta spune că a fost surprinsă neplăcut să vadă unele lucruri și se gândise inclusiv să anuleze nunta.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit civil pe 23 septembrie și abia după o săptămână, cei doi au făcut publice imaginile.

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Ce spune despre comentariile negative la adresa ei

Valerie Lungu spune că experiența ei la Asia Express a fost una senzațională, însă a fost dezamăgită când a văzut că unii dintre colegii ei îi spun un lucru în față, iar la testimoniale, își schimbau declarațiile.

Influencerița a preferat să nu dezvăluie la cine se referă și spune că a ales să păstreze în suflet tot ce a fost mai bun din această experiență.

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