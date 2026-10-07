Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Valerie Lungu, dezvăluire neașteptată după Asia Express. A vrut să-și anuleze nunta: „Eram șocată și devastată”

Valerie Lungu, dezvăluire neașteptată după Asia Express. A vrut să-și anuleze nunta: „Eram șocată și devastată”

Valerie Lungu de la Asia Express a făcut mărturisiri neașteptate. Influencerița a spus că era la un pas de a-și anula nunta cu ALex Gîlcă, din cauza comentariilor negative pe care le-a primit.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 16:00 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 16:17
Valerie Lungu de la Asia Express, la un pas să anuleze nunta cu Alex Gîlcă | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express s-au căsătorit civil în urmă cu câteva săptămâni, după trei ani de relație. Influencerița spune că se gândea să anuleze nunta din cauza valului de comentarii negative la adresa ei.

Valerie Lungu de la Asia Express, la un pas să anuleze nunta cu Alex Gîlcă

Valerie Lungu a vorbit despre comentariile negative pe care le-a primit, după Asia Express. Concurenta spune că a fost surprinsă neplăcut să vadă unele lucruri și se gândise inclusiv să anuleze nunta.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit civil pe 23 septembrie și abia după o săptămână, cei doi au făcut publice imaginile.

Articolul continuă după reclamă

Ce spune despre comentariile negative la adresa ei

Valerie Lungu spune că experiența ei la Asia Express a fost una senzațională, însă a fost dezamăgită când a văzut că unii dintre colegii ei îi spun un lucru în față, iar la testimoniale, își schimbau declarațiile.

Influencerița a preferat să nu dezvăluie la cine se referă și spune că a ales să păstreze în suflet tot ce a fost mai bun din această experiență.

valerie lungu
valerie lungu si alex gilca
valerie lungu si alex gilca

Citește și: Ce a făcut-o pe mama lui Valerie Lungu să izbucnească în lacrimi la nunta fiicei sale. „Emoțiile au fost mult mai profunde”

Cătălin Măruță, despre o viață simplă și frica de sărăcie: „Mie nu mi-e rușine să...”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Anunțul presei din Spania despre relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu. Acum este clar: „Mă simt eliberată” Anunțul presei din Spania despre relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu. Acum este clar: &#8222;Mă simt eliberată&#8221;
Observatornews.ro Dedeman a dat în judecată statul român, după ce a primit 5 lei/mp pentru un teren. Cât cer fraţii Pavăl Dedeman a dat în judecată statul român, după ce a primit 5 lei/mp pentru un teren. Cât cer fraţii Pavăl
Antena 3 Imagini de groază dintr-un apartament din Cluj. Chiriașii au plecat pe ascuns după ce au distrus tot: „Am crezut că avem cadavre” Imagini de groază dintr-un apartament din Cluj. Chiriașii au plecat pe ascuns după ce au distrus tot: „Am crezut că avem cadavre”
SpyNews Imagini rare cu Claudia Ion de la Insula Iubirii din urmă cu 11 ani! Care este talentul ascuns al concurentei Imagini rare cu Claudia Ion de la Insula Iubirii din urmă cu 11 ani! Care este talentul ascuns al concurentei
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Andreea Popescu, înțepătură pentru Rareș Cojoc după divorț? Mesajul cu subînțeles: „Când tratezi prea bine un bărbat...”
Andreea Popescu, înțepătură pentru Rareș Cojoc după divorț? Mesajul cu subînțeles: „Când tratezi prea...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Richard Abou Zaki, cum rar îl vezi! Chef-ul a făcut spectacol pe ringul de dans chiar de ziua lui. Imagini inedite
Richard Abou Zaki, cum rar îl vezi! Chef-ul a făcut spectacol pe ringul de dans chiar de ziua lui. Imagini inedite
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x