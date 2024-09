Prin ce a trecut Cristina, soția lui Denis Ștefan, pentru a deveni mamă a doua oară: „Îmi era atât de frică să nu pierd sarcina”

Cristina Ștefan a trecut printr-un adevărat coșmar până să devină mamă pentru a doua oară. Iată cu ce afecțiune a fost diagnosticată fosta bebelușă!

Cristina Ștefan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Denis Ștefan și au două fete superbe împreună. Însă, până să ajungă să îl aducă pe lume pe al doilea copil, fosta bebelușă a trecut prin momente dificile.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat soția lui Denis Ștefan înainte de a rămâne însărcinată pentru a doua oară

La acea vreme, Cristina Ștefana a ajuns de mai multe ori la spital și nimeni nu i-a recomandat să facă setul potrivit de analize. Însă, într-un final, soția actorului a ajuns la medicul potrivit, care i-a zis să facă analize pentru chlamydia. Rezulatul a fost unul pozitiv pentru această bacterie, iar apoi a început tratarea ei.

La câteva luni după ce a primit tratamentul corect, a aflat că urmează să devină mămică pentru a doua oară.

„Aflasem de puțin timp, îmi era atât de frică să nu pierd sarcina. M-am rugat mult… mulți ani… Nu am știut că am Chlamydia în sânge, analiză pe care nu am făcut-o niciodată. Am avut perioade, în cei opt ani după nașterea Deliei, când m-am simțit rău. De disperare, mă internam mereu, doar să aflu ce am. Niciun medic la care am fost (și au fost destui) nu mi-a recomandat să fac și analiza asta.

Frustrarea era și mai mare, nu rămâneam însărcinată… un an, doi, trei… șapte!!! Până am ajuns la doctorul care a știut ce investigații să facem și, la câteva luni după tratamentul împotriva Chlamydiei, am rămas însărcinată. Așa a trebuit să fie! Sunt recunoscătoare pentru tot! Am decis să vă povestesc… Aveți grijă de sănătatea voastră! Nu există nu se poate sau nu poți! Ai încredere”, scria bebelușa Cristina Ștefan pe rețelele de socializare.

Potrivit Revista Viva, Cristina Ștefan a mai fost întrebată de o internaută cum a reușit să se infecteze cu acestă bacterie. Soția lui Denis Ștefan a răspuns că la ea a apărut în urma altor afecțiuni.

„Chlamydia pe care o am este în sânge și este o urmare a infecțiilor urinare, a bolii inflamatorii pelvine”, a scris Cristina Ștefan pe contul personal de Instagram, citată de sursa menționată mai sus.

