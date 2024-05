Cât de mari au crescut și cum arată acum fiicele lui Denis Ștefan și ale Cristinei Ștefan. Fata cea mare e o adevărată domnișoară

Denis Ștefan, celebrul actor din telenovela “Inimă de țigan”, și soția lui, Cristina Ștefan, formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc.

Denis și Cristina Ștefan, fosta “bebelușă”, sunt împreună de peste 11 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut două fete minunate, Delia și Dominique. Cei doi s-au cunoscut cu mult timp înainte de a forma un cuplu, însă relația lor a prins contur în 2012.

Cât de mari au crescut și cum arată acum fiicele lui Denis Ștefan

În anul 2013, actorul și partenera lui au făcut pasul cel mare în relația lor și s-au căsătorit. Anii au trecut, însă aceștia au reușit să își construiască o familie minunată. În prezent, Denis și Cristina Ștefan se laudă în mediul online cu cele două micuțe ale lor.

Dacă Denis este tot timpul ocupat cu proiectele sale de teatru din cariera de actor, Cristina a ales să se ocupe mai mult de fetițele lor și are câteva colaborări fructoase.

Denis are și el colaborări cu unele branduri și, când are timp liber, lucrează cu o asociație care are o herghelie de cai unde el îi ajută pe copii să învețe să călărească. De asemenea, Denis se ocupă și de dresajul cu cai pentru cei care participă la competiții.

Deși e mămica a două fetițe, Cristina are mereu grijă de silueta ei și face mult sport pentru a se păstra mereu în formă. Soția lui Denis Ștefan are un trup fără cusur pentru care muncește din greu la sală.

Cei doi se bucură de o viață de familie minunată, privindu-și cu drag fetițele cum cresc. Se pare că atât Delia, cât și Dominique îi calcă pe urme mamei lor care e pasionată de dans încă din adolescență.

Cristina le filmează adesea pe cele două fiice ale lor care au crescut și seamănă foarte mult cu mama lor. Delia și Dominique au moștenit culoarea pielii tatălui lor și cele mai frumoase trăsături de la mama lor.

Delia e acum o adevărată domnișoară, în timp ce Dominique o are ca model pe sora ei mai mare și încearcă să învețe de la ea să danseze.

Urmăritorii Cristinei le laudă pe micuțele ei și se minunează de frumusețea lor de fiecare dată când Cristina postează noi video-uri cu Delia și Dominique. Este clar că fetițele lor moștenesc talentul artistic atât de la Denis, cât și de la Cristina.