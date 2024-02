Prin ce a trecut Marcela Fota după moartea soțului ei. Durerea profundă ascunsă de cântăreața de muzică populară

Marcela Fota a vorbit despre situația dificilă cu care s-a confruntat la scurtă vreme după ce soțul ei s-a stins din viață. Mai precis, cântăreața de muzică populară s-a trezit cu moștenitorii bărbatului pe cap, din cauza averii pe care acesta o lăsase în urma. Iată ce a declarat!

Soțul Marcelei Fota a murit la doar 47 de ani, în urmă cu patru ani. Bărbatul a suferit un infarct atunci când aștepta la o coadă într-o instituție a statului, potrivit Cancan. Minel Păpăroiu se afla la a doua căsătorie și a avea două fiice cu fosta soție.

Ce a pățit Marcela Fota după moartea soțului ei

După moartea soțului, Marcela Fota s-a trezit cu moștenitorii pe cap. Mai exact, Minel Păpăroiu a lăsat în urmă o avere considerabilă, iar cele două fiice ale lui din prima căsătorie și-au cerut drepturile.

Interpreta de muzică populară a hotărât să cedeze toată averea, mai ales după ce și-a văzut fiul că suferă foarte tare. David și-a întrebat atunci mama dacă vor fi dați afară din casă.

„Noi am avut o problemă atunci, tatăl lui David mai avea doi copii și a urmat cu moștenirea, cu averea… la care copilul meu, primul lucru care m-a întrebat, văzând că toată lumea vine să ia, eu am, eu vreau, eu… luați! Am lăsat foarte mult de la mine până am ajuns la liniștea necesară. David avea 11 ani și jumătate și m-a întrebat: <<o să ne dea afară din casă?>>. Astea sunt lucruri care te fac să înțelegi că trebuie să faci ce este bine pentru copilul tău. S-au rezolvat și lucrurile cu averea, eu și David am renunțat la anumite lucruri în favoarea lor, el a fost un om foarte harnic, a rămas cât să putem noi duce… am lăsat din partea noastră pentru liniște. Am zis și faptul că, în ultima perioadă, el trăind mai mult lângă mine și David și mai puțin lângă ele, am zis că poate simt asta ca pe o recompensă. Cel mai important este să fii liniștit psihic, și pentru niște bani sau suprafețe, liniștea mea merita orice.”, a dezvăluit Marcela Fota, într-o emisiune TV, citată de Cancan.

Marcela Fota și-a ajutat fiul să treacă peste pierderea tatălui său

Pierderea tatălui la o vârstă fragedă a fost extrem de dureroasă pentru fiul Marcelei Fota, motiv pentru care interpreta de muzică populară a făcut tot posibilul să îi readucă zâmbetul pe față.

„Eu am mai spus și mă repet: datoria mea este să îi arăt lui David că viața e frumoasă și că merită trăită. Întâmplarea care s-a abătut asupra noastră cu tatăl lui, asta… nu înseamnă că el trebuie să gândească urât despre viață, despre trăiri sau trebuie să urască sau să nu mai facă lucruri. Tocmai din acest motiv eu încerc să îi bucur fiecare zi a fiului meu, așa cum știu eu mai bine. Pentru noi, această întâmplare din viața noastră am luat-o, pur și simplu, ca pe o lecție de viață. Știți când ești mic și se întâmplă atâtea lucruri și spui: <<Domnule, mie nu mi se va întâmpla niciodată>>. Ați trăit experiența aceasta? Tot timpul ți se pare că doar altuia i se poate întâmpla, vecinului, unei cunoștințe, dar nu ție. Și când ajungi în situația în care ți se întâmplă, conștientizezi, exact cum am discutat și cu mama noastră, după ce l-am pierdut pe tatăl nostru. Și, avem o relație, sora mea poate să vă confirme, mai mult decât mamă și fiu. Suntem cei mai buni prieteni și sunt foarte fericită să descopăr că mai are puțin și împlinește 14 ani, își face buletinul. Și, totuși, își dorește foarte mult să petreacă timp cu mine.”, declara, la un moment dat, Marcela Fota, citată de Viva.