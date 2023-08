Marcela Fota a postat un mesaj online, în miez de noapte, care i-a pus pe gânduri pe fanii ei.

Interpreta de muzică populară este destul de activă în mediul online, iar de data asta i-a ținut la curent pe urmăritorii ei cu cea mai recentă poză. Vedeta a postat un mesaj care le-a dat de bănuit fanilor.

Gestul neașteptat făcut de Marcela Fota. Mesajul transmis de artistă în miez de noapte: „Te pierd pe tine”

Într-un Instastory, Marcela Fota a publicat un mesaj controversat, punându-i pe gânduri pe fanii ei din mediul online. Mai exact, unii internauți speculează că ar putea fi vorba de relația cu iubitul ei mai tânăr, de 23 de ani.

„Gândul de seară. Când intențiile tale sunt pure, tu nu pierzi pe nimeni, ei te pierd pe tine”, se vede în imaginea publicată de artistă.

Marcela Fota și-a refăcut viața la 45 de ani alegând să-și petreacă cele mai frumoase clipe din viață lângă un tânăr în vârstă de 23 de ani, care ar conduce firmele familiei sale din Craiova.

Marcela Fota a trecut printr-o dramă imensă după ce soțul său s-a stins din viață fulgerător la vârsta de 47 de ani. Artista se căsătorise în 2020 cu bărbatul alături de care trăia de mai bine de 13 ani. Acesta se afla la Direcția de taxe și impozite, atunci când a făcut infarct și a murit.

De altfel, are și un fiu adolescent din fosta sa căsnicie, pe David, cu care are o relație foarte bună de mamă-fiu, călătorind adesea împreună. Mai mult, și-ar fi dorit, de fapt, să devină mamă pentru a doua oară.

„Mi-aş fi dorit să am măcar doi copii. Ţinând cont de faptul că eu provin dintr-o familie foarte numeroasă, mi-ar fi plăcut. Însă aşa a fost să fie, să am doar un copilaş, care este minunea mea. Şi a fost, aşa... am spus-o exact în acest mod.

Mi-ar fi plăcut să am mai mulţi copii. Ştii cum e? Se spune că nu trebuie să ne facem noi planuri, pentru că Dumnezeu le are pe ale lui. Aşa că... ce o vrea Dumnezeu! Dar, nu.

Nu este vreun plan sau vreun proiect, pe care să mi-l fi propus şi să zic: ''Domne', trebuie să se întâmple acest lucru!' Îmi place să dăruiesc iubire şi cred că aş fi avut pe deplin pentru doi copii sau trei.

David spune că este suficient pentru mine! Ca orice copil, e puţin egoist, ştii? Nu cred că ar accepta să împartă dragostea pe care i-o dăruiesc lui, el nu înţelege.

Am încercat să îi explic că dacă ar fi fost ca mami să fi avut alt copil, nu ar fi schimbat cu absolut nimic iubirea pe care o am pentru el.

Dar, momentan, suntem încă la modul acela de răsfăţ şi îmi spune clar că: ''Marci, cred că sunt suficient eu pentru tine". Dumnezeu de aceea zice: ''M-a dat doar pe mine, pentru că este suficient!'', a explicat ea pentru Antena Stars.

La începutul anului, Marcela Fota a negat că ar avea o relație, spunând că dacă primește flori, nu înseamnă neapărat că are un iubit.

„Există o relație de prietenie, nimic mai mult. Dacă merg undeva ca să susțin un spectacol și cineva îmi oferă flori, nu înseamnă că am o relație cu persoana respectivă.

Dacă am făcut două poze alături de un tânăr, la restaurant sau în mașină, nu înseamnă că am o relație cu el”, a povestit ea pentru Spynews.

Ulterior, în vară, Marcela Fota a recunoscut că este într-o relație.

„Viața are cursul ei, pentru mine întâmplarea soțului meu a fost o lecție de viață și atunci am înțeles că alergătura asta doar pentru a te realiza financiar nu înseamnă totul și sănătatea mea mintală este foarte importantă pentru ca eu să îi ofer copilului aceeași creștere. Sunt într-o relație. Cel mai important lucru pentru mine suntem eu și băiatul meu”, spunea Marcela Fota, la Acces Direct.