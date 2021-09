Prințesa Charlotte nu este numită cu titlul regal la școală. În schimb, este folosit un nume mult mai simplu, mai "normal", a scris The Sun.

Prințesa Charlotte are un apelativ diferit la școală, care o ajută să se integreze mai bine printre elevi. Care e acesta

Prințesa Charlotte este fiica în vârstă de șase ani a Ducesei Kate Middleton și Prințul William. Și ea, și fratele ei mai mare, Prințul George, în vârstă de opt ani, merg amândoi la aceeași școală, Thomas's Battersea din Londra. Deși fetița este a patra la succesiunea la tronul britanic, Prințesa Charlotte primește același tratament ca toți ceilalți elevi ai școlii unde aceasta merge să studieze, nu există diferențe.

Atât Prințul William, cât și soția acestuia, Kate Middleton, au mărturisit că își doresc ca toți copiii lor să aibă o copilărie cât se poate de normală și să fie tratați cât se poate de asemănător, la fel ca toți ceilalți copii. Tocmai în acest sens, Prințesa Charlotte are un apelativ simplu, obișnuit, când este strigată de ceilalți colegi sau de către dascăli.

Numele ei complet este Charlotte Elizabeth Diana, în timp ce numele regal este Alteța Sa Regală, Prințesa Charlotte de Cambridge. Sigur, a scris presa de peste hotare, niciun alt copil, coleg de-ai ei, nu o va striga astfel când merg împreună la joacă, spre exemplu.

Așa că micuța Prințesă Charlotte poartă acest nume la școală: Charlotte Cambridge, luând titlul părinților ei ca nume de familie. Situația se repetă și în cazul fratelui ei, Prințul George, al cărui apelativ, la școală, este George Cambridge.

Nu mulți știu că Prințesa Charlotte e considerată mult mai valoroasă decât frații ei, Prinții George și Louis. La doar șase ani, Prințesa Charlotte are o valoare extrem de mare pentru economia Marii Britanii, scrie Marie Claire.

Valoarea membrilor familiei regale nu e calculată doar pornind de la averea pe care o dețin. E luat în calcul și aportul pe care îl pot avea la economia țării, scrie Reader’s Digest. În acest top, Prințesa Charlotte are o valoare mai mare decât a fraților și chiar și părinților ei. Mai exact, Prințesa Charlotte ar avea o valoare de cinci miliarde de dolari, Prințul George are o valoare de 3.6 miliarde și Prințul Louis, mezinul familiei, are o valoare de 70 - 125 de milioane de dolari.

Pentru că George, Charlotte și Louis sunt copii și încă nu și-au primit moștenirea sau strâns propria avere, valoarea lor e calculată prin impactul pe care îl pot avea asupra economiei naționale.

O parte importantă din această estimare este chiar stilul micuței. Deși este încă micuță, ea deja influențează moda din țară. Potrivit The Telegraph, 1 din 5 părinți din Marea Britanie o consideră pe micuță ca fiind deja un simbol de modă. Publicațiile din Marea Britanie vorbesc deja despre „efectul Charlotte”, în care haine purtate de micuță sunt cumpărate în cantități impresionante. Un pulover galben purtat de ea a fost epuizat din magazine în 24 de ore.