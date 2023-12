Raluca Pastramă, fosta soție a lui Pepe, divorțează pentru a doua oară. Care a fost prima reacție a brunetei

Raluca Pastramă, fosta soție a lui Pepe, divorțează pentru a doua oară. Ibrahim Ibru, bărbatul cu care bruneta are o fetiță de un an și jumătate a făcut anunțul.

La trei ani de la divorțul de Pepe, Raluca Pastramă a luat o nouă decizie radicală în ceea ce privește viața amoroasă. Bruneta divorțează pentru a doua oară, iar informația a fost confirmată de bărbatul cu care are o fetiță de un an și jumătate.

Deși au împreună un copil, cei doi sunt despărțiți de foarte mult timp. Ibrahim Ibru a scos la iveală mai multe detalii despre relația lor din prezent. Se pare că aceștia țin legătura doar de dragul micuței lor.

„Este adevărat ca eu și soția mea ne-am separat în fapt de câteva luni bune, fiecare a ales sa își vadă de viața proprie. Asta nu înseamnă ca nu avem grija în continuare, ca doi părinți responsabili, de fiica noastră minunată. Poate nu am fost sortiți să fim împreună, se mai întâmplă. Noi ne dorim un divorț amiabil, civilizat și elegant, tocmai pentru ca fetița noastră să fie mandră de părinții ei, deoarece, chiar dacă e mică, va fi afectată de tot ce se întâmplă în viața ei, pe tot parcursul vieții”, a declarat bărbatul, conform spynews.ro.

De asemenea, Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru au decis să aibă custodie comună a fetiței lor.

„Suntem pe aceeași lungime de unda în privința faptului ca fetița noastră trebuie să se bucure de tot ce e bun și frumos, astfel ca ne-am înțeles ca vom avea custodia comuna a acesteia și vom decide în consecință, împreună, amiabil și asupra celorlalte aspecte din viața ei.

Știu ca eu și mama fetiței mele ne înțelegem civilizat și ca nu este decât o formalitate să încheiem și cu procedurile de divorț. Vom fi până la sfârșitul vieții noastre părinții lui Maryam, aceasta fetița minunată pe care ea mi-a dăruit-o! Și tocmai pentru ca ea să crească armonios, să nu simtă lipsa niciunuia dintre noi, are nevoie și de mama și de tata implicați activ în viața sa, trebuie să se simtă iubită și apreciată, trebuie sa i se acorde atenție egală. Îmi mai doresc să ne implicăm și să ne înțelegem și cu privire la educația ei viitoare, pana la facultate, dacă ne ajuta Dumnezeu! Ma înțeleg foarte bine cu părinții Ralucăi suntem prieteni de familie dinainte ca eu cu Raluca să fim împreună”, a mai adăugat el.

Care a fost prima reacție a Ralucăi Pastramă, după ce s-a aflat de al doilea divorț al ei

Fosta soție a lui Pepe nu a rămas indiferent situației, după ce s-a scris în presă despre al doilea divorț al ei. Așadar, bruneta nu a stat prea mult pe gânduri și a oferit o primă reacție.

„În primul rând eu sunt despărțită de el din luna ianuarie a acestui an, de la sfârșitul lunii ianuarie-februarie nu am mai format un cuplu, ne-am mai întâlnit pentru copil, am încercat să ne înțelegem, dar nu s-a mai putut!

Actele de divorț au fost înaintate, dar problema noastră e că am tălăngănit-o așa de la începutul anului și nu le-am depus efectiv, s-au tot întâmplat lucruri, fetița a fost tot bolnavă, răcește, are imunitatea scăzută, amândoi am avut treabă și aia a fost. Noi facem aproape un an de zile de când nu mai suntem împreună”, au fost dezvăluirile Ralucăi Pastramă, conform sursei citate mai sus.