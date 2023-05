Cât de mare a crescut fetița Ralucăi Pastramă, fosta soție a lui Pepe. Micuța Maryam a cucerit inimile tuturor

Fosta soție a lui Pepe și-a refăcut viața alături de Ibrahim Ibru și a născut pentru a treia oară o fiică, pe Maryam. Pentru bărbat, este primul copil, însă se descurcă excelent în meseria de părinte.

Tatăl fetiței nu ezită să posteze, destul de des, fotografii în mediul online cu micuța familiei. Fanii au observat cât de topit este bărbatul după fiica lui și a Ralucăi Pastramă, însă nimeni nu-i poate rezista lui Maryam, care este un copil foarte dulce.

Recent, în filmulețul postat de Ibrahim pe pagina sa de Instagram, fetița se bucură nespus, în compania tatălui ei, molipsindu-i pe internauți cu zâmbetul ei șăgalnic. Maryam râde de fiecare dată când părinții ei o filmează sau îi fac poze, pe care ulterior le încarcă în mediul online.

Raluca și Pepe și-au surprins fanii când au anunțat vestea despărțirii lor, deși aveau două fiice, pe Maria și Rosa. Asta s-a întâmplat în anul 2020, urmând ca anul imediat următor să divorțeze în mod oficial, pe cale amiabilă.

Astfel, nașterea micuței Maryam, fiica Ralucăi Pastramă și a actualului ei soț Ibrahima, avut loc la doar câteva zile după ce și fostul ei soț, Pepe, a devenit tată pentru a treia oară, de data asta de băiețel - Pepe Jr.

După ce a divorțat, Raluca Pastramă s-a căsătorit și a devenit mamă pentru a treia oară. Ea a născut încă o fetiță perfect sănătoasă, iar părinții i-au pus numele Maryam, care înseamnă și „iubită, îndrăgită, dragoste sau stea de mare”.

Chiar dacă părinții au divorțat, fetele Maria și Rosa se înțeleg perfect atât cu frățiorul lor vitreg Pepe Jr., cât și cu Maryam, fiica din partea Ralucăi Pastramă. Cele două fiice își vizitează destul de des familiile, ba mai mult, își petrec vacanțele împreună, astfel încât să nu le lipsească nimic.

„Dumnezeu m-a binecuvântat oferindu-mi multe lucruri pentru care îi mulțumesc, dar tu, minunea mea, ești binecuvântarea cea mai mare! #Maryam”, a scris soțul Ralucăi Pastramă pe Instagram, în ziua când fetița sa a venit pe lume.

Lucrurile nu au fost deloc ușoare, când încă era la cald despărțirea dintre Raluca și celebrul artist.

„Mi-e mai greu pentru mine în perioada asta, nu am reușit total să mă liniștesc. Mai am nevoie de o perioadă... Sunt alte lucruri care au prioritate, copiii, să ai liniște sufletească. Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni de zile, eram ca o umbră.

După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri pozitive. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă. Erau zile când nu mâncam deloc.”, a spus Raluca, la un moment dat, în cadrul unei emisiuni TV, citate de Libertatea.

