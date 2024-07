Ramona Gabor a încins atmosfera pe plajă când a apărut purtând un costum de baie minuscul. Cum arată bruneta

Ramona Gabor se află în vacanță la mare, acolo unde se bucură de soare și de bronz pe plajă. După plecarea Irinucăi, nepoata sa, Ramona a decis că are nevoie de o vacanță.

Ramona Gabor a întors toate privirile pe plajă, în vacanță atunci când a apărut într-un costum de baie minuscu. Frumoasa brunetă a pus pe jar imaginația privitorilor atunci când și-a lăsat formele la vedere.

Chiar dacă nu și-a dezvăluit locația, din fotografiile postate de ea pe Insta Story se vede că Ramona a ales o vacanță de lux, de vreme ce în zare se văd pe apă multe iahturi.

Sora Monicăi Gabor locuiește în Dubai, un loc perfect pentru vacanțe, dar se pare că de această dată a avut nevoie de o altă destinație.

Cu forme perfecte, intens lucrate la sală, Ramona Gabor a atras toate privirile într-un costum de baie minuscul, care i-a pus în evidență picioarele lungi, bustul amplu și formele voluptoase. Vedeta e conștientă de atuurile sale fizice și nu se sfiește să își etaleze silueta fără haine, la malul mării.

Se pare că Ramona Gabor, care deține un brand de parfumuri, a avut nevoie de o pauză și a ales să se bucure de plajă într-o destinație exotică.

Motivul pentru care arată atât de bine în costum de baie este stilul ei de viață sănătos și faptul că face sport.

„Am grijă la ce fel de mâncare ajunge în corpul meu. De cele mai multe ori mănânc la prânz foarte mult, cam pe la 3-4 PM, și seara mănânc doar fructe. Evit zahărul și carbohidrații (pâine, paste, pizza, fast-food). Beau multă apă caldă cu lămâie, turmeric și piper Cayenne. Cel mai important este să îți iubești corpul așa cum este și, cu cât îl iubești mai mult, cu atât vei dori să îl hrănești doar cu mâncare sănătoasă, care să aducă beneficii organismului tău”, a povestit într-un interviu Ramona Gabor.

Frumoasa brunetă deține o afacere cu parfumuri de lux în Dubai, dar nu s-a oprit doar la asta. Ea câștigă bani frumoși și din modeling, fiind model în Dubai și având și câteva partneriate cu branduri de top.

Frumosul model în vârstă de 35 ani s-a mutat în Emiratele Arabe Unite înainte să împlinisească vârsta de 20 ani. Acolo ea început o viață nouă și nu își mai dorește să se întoarcă în România, decât în vacanțe sau să o viziteze pe sora ei, Alina.

Linia ei de parfumuri pe care o are îi poartă numele, iar Ramona se mândrește cu afacerea ei. Bruneta focoasă a început să își promoveze brandul pe pagina ei de Instagram, profitând de faptul că are foarte mulți urmăritori. Un parfum de 50 ml costă în jur de 100 euro, iar cel de 100 ml are un preț de 179 euro.

În trecut, fiind pasionată de bijuterii și pietre scumpe, Ramona Gabor a făcut și cursuri de gemologie, unde a învățat totul despre diamante. Cu toate acestea, modelul nu și-a deschis o afacere în acest domeniu.