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Ramona Olaru, declarație surprinzătoare despre provocările din viața ei. Ce a mărturisit: „Nu mă dă nimic înapoi”

Ramona Olaru a vorbit despre provocările pe care le întâmpină, dorințele sale și planurile pentru vacanța de iarnă. Ce a dezvăluit asistenta de la Neatza.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 18:30 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 15:18
Ramona Olaru, declarație surprinzătoare despre provocările din viața ei | instagram.com
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Ramona Olaru a făcut dezvăluiri despre felul în care privește provocările și despre perioada bună pe care o traversează. Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” spune că nu se lasă descurajată de emoții sau de teama eșecului și că preferă să ducă la bun sfârșit tot ceea ce își propune.

Ramona Olaru, declarație surprinzătoare despre provocările din viața ei

Ramona Olaru se bucură de o perioadă foarte bună, atât pe plan personal, cât și profesional. Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a vorbit despre provocările pe care le acceptă fără teamă, despre planurile de vacanță, dar și despre lucrurile pe care și le mai dorește în viață.

Ramona Olaru spune că nu se lasă descurajată de emoții sau de teama că ar putea greși. Dimpotrivă, îi place să încerce lucruri noi și să ducă la bun sfârșit tot ceea ce își propune. Pentru ea, un lucru trebuie făcut cât mai bine, chiar dacă asta înseamnă să depună mai mult efort.

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„Mă descurc, mereu mi-a plăcut să fac treaba asta, dacă fac un lucru să îl fac foarte bine, sau să îl fac până îmi iese foarte bine. Nu am niciodată acea gândire să zic că eu nu fac lucrul ăsta că îmi e frică, sau am emoții, sau dacă nu-mi iese bine, sau dacă o să zică cineva că am făcut nu știu ce... Nu. Exclus. Nu mă dă nimic înapoi”, a spus Ramona Olaru.

Unde va pleca Ramona Olaru în vacanța de iarnă

Chiar dacă are un program încărcat, vedeta își face timp și pentru relaxare. Ramona Olaru a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare vacanța de iarnă.

„Abia aștept acum vacanța de iarnă. Acolo o să fie nebunie. De fiecare dată plec într-un loc cald ca să am timp să mă relaxez pe o plajă cu un cocktail în mână”, a mai spus asistenta de la „Neatza”.

Ce își mai dorește Ramona Olaru în viață

Întrebată dacă mai are dorințe sau obiective pe care vrea să le îndeplinească, Ramona Olaru a recunoscut că se simte împlinită în această perioadă.

Aceasta consideră că nu are motive să spună că își dorește neapărat ceva în plus. Dacă va apărea un nou obiectiv, știe că va face tot ce ține de ea pentru a-l atinge.

„Dacă ar fi să fiu sinceră acum, ar fi aiurea să spun că mai vreau ceva în viața mea. Mă simt foarte bine, am foarte multe lucruri, îmi merge extraordinar de bine, am rezultate la tot ce fac și împliniri din tot ce obțin și atunci nu are rost să zic... da, dar mai vreau nu știu ce. Nu. Dacă e ceva neapărat, eu mă duc către lucrul respectiv ca să îl obțin, dar nu mai e momentan”, a mai spus Ramona Olaru.

Ramona Olaru și-a lansat propria colecție de haine

Pe lângă activitatea din televiziune, Ramona Olaru a făcut un pas important și în lumea modei. Vedeta și-a lansat propria colecție de haine, un proiect la care a lucrat timp de mai multe luni. Evenimentul de prezentare a fost unul special, iar reacțiile celor prezenți au bucurat-o.

„Toată lumea a zis wow. Wow în primul rând pentru că am făcut altceva, acest fashion show, că nu prea s-a mai făcut. Eu mă simt foarte bine. (...) Colecția în sine a fost pornită de vreo 3 luni, desenată, schițată. Am ales ce facem, pe parcurs au fost foarte multe provocări. (...) Mă bucur că am reușit și că a ieșit atât de bine”, a declarat Ramona Olaru.

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