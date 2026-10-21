Ramona Olaru, pentru prima dată actriță într-un film! Ce personaj interpretează. Imagini exclusive de la filmări

Ramona Olaru face un pas important în carieră și își îndeplinește una dintre dorințe: aceea de a juca într-un film. Vedeta debutează pe marile ecrane în comedia „Norocos de două ori”, regizată de Iura Luncașu, care va avea premiera în cinematografele din România pe 13 ianuarie 2027.

Pentru prima sa experiență cinematografică, Ramona Olaru a primit un rol care îi permite să exploreze mai multe laturi ale unui personaj feminin puternic, hotărât și plin de surprize. Avem și primele imagini de la filmări, în care vedeta poate fi văzută în ipostaza de actriță.

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Ramona Olaru, la primul rol într-un film. Ce personaj interpretează

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În comedia Norocos de două ori, Ramona Olaru o interpretează pe Nina, patroana unei firme de securitate. Personajul său este o femeie descurcăreață, hotărâtă și obișnuită să obțină ceea ce își dorește.

Lucrurile devin interesante atunci când Nina află că unul dintre angajații săi, Aurel, a câștigat un milion de euro. Vestea îi stârnește imediat interesul, iar femeia începe să își facă planuri. Convinsă că norocul angajatului ar putea reprezenta o oportunitate și pentru propria afacere, Nina decide să își folosească farmecul pentru a-l cuceri.

Ramona Olaru spune că a descoperit mai multe asemănări între ea și personajul pe care îl interpretează, în special în ceea ce privește capacitatea de adaptare la situații neașteptate: „Eu și Nina avem în comun felul în care ne adaptăm situațiilor. Cum îmi place mie să spun: «I can go from royal to gangsta in five seconds and back». Cam așa suntem amândouă! Mi-a plăcut să mă joc cu aceste schimbări și să construiesc un personaj care are mereu un plan, chiar și atunci când lucrurile nu merg exact cum și-a imaginat”, povestește Ramona Olaru.

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Cum a fost pentru Ramona Olaru prima experiență pe un platou de filmare

Debutul în cinematografie a reprezentat o experiență pe care Ramona Olaru și-a dorit-o foarte mult. Vedeta mărturisește că s-a bucurat de fiecare moment petrecut pe platoul de filmare, iar atmosfera creată de echipă a ajutat-o să se simtă în largul ei încă din prima zi. Deși se afla pentru prima dată în postura de actriță într-un film, Ramona Olaru a avut avantajul de a cunoaște deja o parte dintre colegii săi:

„Mi-am dorit foarte mult această experiență și m-am bucurat de fiecare moment petrecut pe platou. Energie bună, multă caterincă și o atmosferă în care m-am simțit bine încă din prima zi. Cunoșteam deja o parte dintre colegi, iar întreaga echipă m-a primit atât de firesc și de cald, încât am avut senzația că ne știm dintotdeauna!”, a declarat Ramona Olaru.

Primele imagini de la filmări o surprind pe Ramona Olaru în noua sa ipostază, cea de actriță, într-o producție în care joacă alături de Anisia Gafton, Florin Serghei și Bogdan Drăcea.

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Despre ce este vorba în filmul Norocos de două ori

Comedia Norocos de două ori spune povestea lui Aurel, un paznic care urmează să devină tată și care află că a câștigat un milion de euro. Convins că toate problemele sale financiare au dispărut, bărbatul își dă demisia și începe să își facă planuri pentru noua viață de milionar. Numai că lucrurile nu se desfășoară deloc așa cum și-a imaginat.

Aurel, interpretat de Florin Serghei, speră că banii îl vor ajuta inclusiv să schimbe părerea celor din jur despre el, în special pe cea a soacrei, care nu pierde nicio ocazie să îl ironizeze. În aventura sa îl are alături pe Mișu, interpretat de Bogdan Drăcea, un prieten mereu dispus să îl ajute, dar ale cărui soluții ajung să provoace și mai multe încurcături. În tot acest timp, Oana, soția lui Aurel, interpretată de Anisia Gafton, se pregătește să nască.

Câștigul neașteptat atrage însă și atenția Ninei, personajul interpretat de Ramona Olaru, care vede în noua situație financiară a angajatului său o șansă pentru propria afacere.

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Anisia Gafton a filmat în luna a opta de sarcină, alături de soțul ei

Un alt detaliu special al producției este legat de Anisia Gafton, care a filmat în timp ce era însărcinată în luna a opta. Actrița o interpretează pe Oana, soția personajului principal, iar situația din film s-a suprapus cu un moment important din viața sa personală.

Mai mult, partenerul său de viață, Florin Serghei, îi este soț și în film: „Pentru mine a fost o experiență foarte specială, pentru că am jucat o femeie însărcinată fiind chiar eu însărcinată. Și a fost și mai frumos că partenerul meu de viață și de scenă mi-a fost partener și în film. Cumva, am fost toți trei în povestea asta”, spune Anisia Gafton.

Dincolo de emoțiile rolului, Anisia Gafton mărturisește că filmările au reprezentat o experiență de care își va aminti cu drag, mai ales pentru că și copilul său a făcut, într-un fel, parte din poveste:„Am râs mult la filmări, am avut și momente emoționante, iar echipa a avut foarte multă grijă de mine. Și cred că cel mai drag gând e că, peste ani, copilul nostru o să se uite la film și o să poată spune: «Și eu am fost acolo. Și eu am jucat.» Până la urmă, e primul nostru film în trei și cred că o să rămână o amintire foarte frumoasă pentru noi.”

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Florin Serghei și Bogdan Drăcea, despre experiența filmărilor

Florin Serghei, interpretul personajului principal, Aurel, spune că participarea la această producție a fost una dintre experiențele deosebite ale carierei sale. Actorul s-a bucurat atât de colaborarea cu ceilalți membri ai distribuției, cât și de libertatea de a contribui la construirea personajului: „Filmul ăsta a fost o experiență extraordinară pentru mine, una de care n-am mai avut parte până acum și pentru care sunt foarte recunoscător. Castul a fost extraordinar, iar oamenii din jurul filmului au fost incredibil de muncitori și de talentați”, spune actorul.

Florin Serghei este convins că publicul se va distra urmărind aventurile personajelor: „Cred că o să iasă ceva foarte șmecher și, mai ales, foarte amuzant. Sunt extrem de curios și nerăbdător să văd rezultatul final și sper să vină cât mai mulți oameni să-l vadă la cinema.”

La rândul său, Bogdan Drăcea, care îl interpretează pe Mișu, consideră că Norocos de două ori este una dintre cele mai amuzante producții în care a jucat: „Am mai păcălit un film. De data asta am un rol tot secundar, dar cu mai multe secvențe. Mă refer la faptul că, dacă aduni toate secvențele mele din celelalte filme, sunt mai puține decât cele din acesta. Nu spun de nevoie, însă cred că e cel mai amuzant film la care am participat vreodată. Și, ca să mulțumim pe toată lumea, să știți că sunt și actori-actori în film, pe lângă neactori ca mine. Promit eu că o să râdeți mult, iar dacă nu, vă dă Serghei banii înapoi pe bilete fiecăruia dintre voi”, spune Bogdan Drăcea.

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Cine mai face parte din distribuția filmului Norocos de două ori

Alături de Ramona Olaru, Anisia Gafton, Florin Serghei și Bogdan Drăcea, din distribuția comediei mai fac parte Corina Druc, Gabriel Vătavu, Dan Mirea, Dan Oancea și Sorin Fruntelată. Corina Druc, actriță a Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, unde a colaborat inclusiv cu regizorul Robert Wilson, o interpretează pe Stela, soacra lui Aurel, care nu ratează nicio ocazie să îi taxeze nereușitele.

Gabriel Vătavu, cunoscut publicului de teatru și din „Filarmonica de Comedie”, unde joacă alături de Radu Gabriel, Gheorghe Ifrim și Marius Florea Vizante, apare în rolul lui Panaet. Dan Mirea, actor și regizor de teatru, îl interpretează pe Comisar, în timp ce Dan Oancea, care a apărut și în Complotul bonelor, joacă rolul Ginecologului. Sorin Fruntelată, actor al Teatrului de Vest din Reșița, îl interpretează pe Burcea.

Filmul este regizat de Iura Luncașu, după un scenariu semnat de Sergiu Floroaia. Producătorul general este Marian Petcu, iar producătorul executiv este Corina Slăvilă.

Norocos de două ori va avea premiera în cinematografele din România pe 13 ianuarie 2027.