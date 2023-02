Răzvan Fodor, imagine „incendiară” cu soția. Cum a surprins-o pe Irina Fodor, într-o vacanță

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri autohtone. Cei doi parteneri știu cum să îmbine momentele romantice cu umorul, acesta fiind, cel mai probabil, și secretul relației de durată.

Răzvan Fodor și-a susprins soția într-o ipostază „fierbinte”. Cum s-au fotografiat cei doi, în vacanță

Recent, Răzvan Fodor a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online o imagine de colecție, din „tinerețe”, realizată într-o vacanță alături de soția lui, Irina. Admiratorii celor doi au fost surprinși de „decor”, având în vedere că actorul și-a surprins partenera într-o ipostază în care rar aceasta obișnuiește să apară.

Aflați pe plajă, în costume de baie, Răzvan Fodor a găsit cel mai confortabil loc unde să se odihnească - pe posteriorul partenerei lui - imortalizând totodată momentul. În stilul său caracteristic, Răzvan a plusat și cu o mică glumă, pe care a împărtășit-o cu comunitatea sa din mediul online. „Am văzut prognoza meteo și mi-am adus aminte de poza asta veche și de cât de cald mi-era atunci!”, a scris el pe contul personal de Instagram.

Prezentatoarea de la America Express și soțul ei, împreună cu fiica pe care o au împreună, Diana, au început anul 2023 cu o vacanță exotică, în Thailanda, mai exact în capitala Bangkok. Pe rețelele de socializare, Irina Fodor a publicat atunci mai multe fotografii și clipuri video din destinația aleasă, însă așa cum obișnuiește, aceasta a fost ceva mai discretă cu imaginile în costum de baie.

Răzvan Fodor și-a luat în prezent revanșa, iar admiratorii lor nu s-au grăbit să aprecieze postarea. Și câteva vedete autohtone au gustat gluma actorului și i-au lăudat îndrăzneala.

Cum s-au cunoscut Răzvan și Irina Fodor și cum a început relația lor

Răzvan Fodor a povestit recent cum a luat naștere povestea de iubire dintre el și Irina. Se pare că aceștia s-au întâlnit pe platourile de filmare ale unui serial, iar de acolo totul este istorie.

„Am cunoscut-o pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială. Când am văzut-o mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete..Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa.

Și m-am dus la ea și i-am spus: "vezi că durează până vă duce mașina specială acasă după ce se termină filmările, daca vrei te duc eu." Ea mi-a zis: "nu". Am zis ok și am plecat. Povestea este foarte lungă, ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva (..)

Ne-am mai întâlnit de două ori, dar nu a existat niciun pupic, nimic, voiam doar să o ascult. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni, am niște prieteni cu glume dubioase și am văzut că duce la un umor sub orice critică.

I-am zis că plec în vacanță în India și am întrebat-o dacă vine cu mine. Și a venit cu mine și a făcut toată vacanța aia la picior timp de o lună de zile cu mine. Am zis, asta este nevasta mea! Ne-am întors și s-a mutat la mine", a dezvăluit Răzvan Fodor despre începutul relației sale cu Irina, la Antena Stars.

