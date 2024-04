Razvan Kovacs și Hamude, întâlnire de gradul 0 pentru cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii.Care a fost motivul întâlnirii

Hamude Kilani a participat la Insula Iubirii în sezonul 2 alături de iubita lui, Loredana. Răzvan Kovacs a participat la Insula Iubirii în sezonul 7 alături de Ema Oprișan. Se pare că cei doi foști concurenți au multe lucruri în comun.

Răzvan Kovacs, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7, a postat de curând pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de Hamude, un alt fost concurent de la Insula Iubirii din sezonul 2.

Chiar dacă cei doi au în comun experiența de pe insulă, poveștile lor de dragoste pe care le-au trăit acolo au fost diferite.

Întâlnire de gradul 0 între Răzvan Kovacs și Hamude

Hamude forma un cuplu cu Loredana în 2016 și el chiar a băgat mâna în foc pentru fidelitatea iubitei lui la Bonfire, spunând că știe cât îl iubește. În schimb, Loredana îl înșelase.

Citește și: Insula Iubirii, sezonul 7. Cât de mult seamănă fiica Emei Oprișan și a lui Răzvan Kovacs cu tatăl ei. Micuța este adorabilă

Loredana și Hamude au avut un parcurs dificil pe Insula Iubirii, iar în cele din urmă ea l-a înșelat pe acesta cu ispita Sorin. Deși a băgat mână în foc pentru că era sigur că nu va fi înșelat de Loredana, lucrurile au fost altfel. Cei doi au format unul dintre cele mai celebre cupluri venite pe Insula Iubirii de până acum, în special fiindcă păreau de nedespărțit.

De partea cealaltă, Răzvan și Ema au venit și ei la Insula Iubirii în sezonul 7 convinși că nimic nu îi va despărți, dar Răzvan s-a apropiat de ispita Daria și au format un cuplu pentru câteva săptămâni.

Citește și: Îți mai amintești de ispita Ramona de la Insula Iubirii? Ce mai face și cum arată acum femeia care i-a fost tentație lui Hamude

Emei i-a fost foarte greu să îndure acest lucru, știind că iubitul ei era pe insula băieților alături de Daria.

La finalul experienței, Hamude s-a despărțit atunci de Loredana, în timp ce Răzvan și Ema s-au împăcat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acum, Hamude și Răzvan s-au întâlnit pentru prima dată pentru a povesti despre lucrurile pe care le au în comun. La descrierea pozei publicate de Răzvan Kovacs, el a adăugat:

“Nu mi-as fi imaginat vreodata ca voi sta la masa cu ok acest om! Si uite ca viata mi-a demonstrat cat de usor poti sa iti faci prieteni noi, am împărtășit aceasi experiența, fiecare in felul lui dar asta nu ne-a oprit să povestim râzând ceea ce am trăit !”.

Se pare că motivul întâlnirii celor doi foști concurenți a fost ca să povestească despre tot ce au trăit la Insula Iubirii.

Ce spune Hamude despre experiența de la Insula Iubirii

Telespectatorii fideli al show-ului Insula Iubirii își amintesc și acum deznodământul poveștii de iubire dintre Hamude și Loredana. Când a văzut dovada supremă și anume că partenera sa a trăit testul insulei până la capăt, concurentul a decis că vor pleca separați de pe insulă.

Citește și: Ce face și cum mai arată Loredana, fosta iubită a lui Hamude de la Insula Iubirii sezonul 2. A devenit mamă de gemeni de curând

La 7 ani de la participarea la cel mai dur test al fidelității din România, Insula Iubirii, Hamude dă startul unei serii de interviuri cu participanți din sezoanele anterioare, în care aceștia mărturisesc cum li s-a schimbat viața din acel punct, care au fost lecțiile pe care le-au învățat, ce a însemnat pentru ei această experiență și cum a contribuit la evoluția lor până în prezent.

"Proverbul – Dragostea e oarbă – a fost făcut pentru mine în acea etapă a vieții", spune Hamude. Acesta își aduce aminte de tot ce a trăit la Insula Iubirii în 2016 și dezvăluie cum vede în prezent tot ce s-a întâmplat, dar și cum s-a schimbat viața sa o dată cu această experiență.