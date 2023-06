Ce face și cum mai arată Loredana, fosta iubită a lui Hamude de la Insula Iubirii sezonul 2. A devenit mamă de gemeni de curând

Loredana de la Insula Iubirii sezonul 2 nu mai arată deloc așa cum o știam noi în emisiune. Aceasta a devenit mamă în urmă cu câțiva ani pentru prima oară, iar de curând a devenit mamă de gemeni.

Loredana de la Insula Iubirii sezonul 2 arată complet diferit față de cum o știm cu toții. Aceasta a renunțat la culoarea blond de la păr și e greu de recunoscut. Ea și Hamude au venit pe insulă pentru a-și testa relația, despre care credeau că nu poate fi clătinată, însă lucrurile au luat o întorsătură total diferită față de așteptările lor.

Iată că, în prezent, Loredana este o femeie complet schmbată. S-a căsătorit cu un bărbat pe nume Alin Săndulescu, cu care a devenit mamă pentru trei copii, o fată pe nume Serena și doi gemeni: o fetiță și un băiețel, aduși pe lume cu doar câteva luni în urmă.

Loredana și Hamude au avut un parcurs dificil pe Insula Iubirii, iar în cele din urmă ea l-a înșelat pe acesta cu ispita Sorin. Deși a băgat mână în foc pentru că era sigur că nu va fi înșelat de Loredana, lucrurile au fost altfel. Cei doi au format unul dintre cele mai celebre cupluri venite pe Insula Iubirii de până acum, în special fiindcă păreau de nedespărțit.

Timpul a trecut, iar Loredana și-a refăcut viața alături de Alin, un bărbat cu care s-a căsătorit în urmă cu un an, după cum arată postările pe care le-a făcut pe rețelele de socializare. Tot pe contul ei de Facebook, Loredana a împărtășit cu urmăritorii ei imagini cu copilașii lor, în ipostaze adorabile. Cei doi par să dețină o firmă de mobilier, de care se ocupă împreună.

Pe cei doi gemeni pe care aceștia îi au împreună îi cheama Mathias Ștefan și Sarah Ștefania și pe data de 5 iunie 2023, aceștia și-au botezat bebelușii.

Hamude Kilani, mesaj complet neașteptat pentru Loredana la 7 ani de la trădarea dureroasă

La 7 ani de la participarea la cel mai dur test al fidelității din România, Insula Iubirii, Hamude dă startul unei serii de interviuri cu participanți din sezoanele anterioare, în care aceștia mărturisesc cum li s-a schimbat viața din acel punct, care au fost lecțiile pe care le-au învățat, ce a însemnat pentru ei această experiență și cum a contribuit la evoluția lor până în prezent.

Hamude are puterea de a nu-i purta pică fostei lui partenere: "Nu e vorba că am iertat-o. A fost o chestie de o experiență. A trebuit să trecem amândoi prin ea și să ne învățăm amândoi lecțiile. Așa că nu am dreptul să spun că am iertat-o pentru că nu mi-a greșit cu absolut nimic".