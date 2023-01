Răzvan Simion a cerut-o în căsătorie pe Daliana Răducan: „Da, din prima zi”. Imaginile emoționante cu cei doi logodiți

În primele ore ale anului 2023 Răzvan Simion a publicat un videoclip emoționant în care apare alături de Daliana Răducan. În imagini se observă inelul de logodnă pe care matinalul i l-a oferit partenerei sale de viață.

Răzvan Simion a scris un mesaj în dreptul videoclipului splendid, pentru a-și anunța fanii că în 2023 a ales să „fie mai mai liber” ca niciodată. Prezentatorul de la Super Neatza cu Răzvan și Dani a vorbit despre relația sa cu femeia pe care a cerut-o în căsătorie, pe care a numit-o „creator de frumos în viața” lui.

Citește și: Adevărul despre relația dintre Daliana Răducan și fiica lui Răzvan Simion. Ce legătură puternică există între cele două

Răzvan Simion și Daliana Răducan s-au logodit. Imaginile spectacuolase publicate de matinal: „În 2023 aleg să fiu mai liber că niciodată”

În videoclipul publicat de Răzvan Simion pe Instagram Daliana Răducan apare purtând o rochie lungă, spectaculoasă, cu umerii goi. Totodată, Răzvan Simion apar epurtând un sacou elegant. În dreptul imaginilor tandre postate de Răzvan Simion, acesta a scris:

„În 2023 aleg să fiu mai liber că niciodată și să trăiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea.

Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea.

Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred în perfecțiune. Are însă un fundament solid, că și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie și unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt. Așa cum trandafirul Micului Prinț a rămas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisură dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic.

Vă doresc un an 2023 plin de creativitate în care să vă făuriți binele în toate domeniile vieții voastre.

Citește și: Răzvan Simion, mesaj emoționant pentru Daliana Răducan, de ziua ei. Ce i-a transmis prezentatorul TV: „Ne unesc pe vecie”

“Acolo unde trăiesc oamenii cresc cinci mii de trandafiri într-o grădină… și cu toate astea nu găsesc ce caută… dar totuși ce caută poate fi găsit chiar și într-un singur trandafir…””, este pesajul publicat de Răzvan Simion pe Instagram.

Citește și: Cum arată Daliana Răducan într-un sacou roșu cu decolteu amplu. Iubita lui Răzvan Simion este de o frumusețe răpitoare

La rândul ei, Daliana Răduca a scris pe contul său de Instagram că a răspuns „Da” cereri în căsătorie: „Da, din prima zi”.

Cum s-au cunoscut Daliana Răducan și Răzvan Simion

Răzvan Simion și Daliana Răducan au oferit, recent, informații despre începuturile relației lor. Cei doi au mărturisit că vacanța din septembrie 2020 din Istanbul a marcat încpeutul poveștii lor de dragoste, potrivit VIVA. Prezentatorul de la Super Neatza cu Răzvan și Dani a oferit detalii despre momentele de atunci și despre „un sărut pasional”, care i-a rămas în memorie.

Cei doi au mărturisit că s-au cunoscut prin prisma profesiei de arhitect a frumoasei brunete:

„Arhitectura ne-a adus împreună, am legat o frumoasă prietenie, care în timp s-a transformat în dragoste. Au fost emoții, sentimente, atingeri, ezitări pe care le-aș descrie simplu magnetism”, au povestit cei doi, întrebați cum s-au cunoscut.

Daliana Răducan a dat detalii despre prima întâlnire romantică pe care a avut-o cu Răzvan Simion, mărturisind că în acele momente s-a temut să se expună, fiind o persoană discretă. Totuși, iubira a triumfat, iar cei doi au lăsat frâu liber sentimentelor.

„Pentru mine a fost extrem de emoționant, Răzvan fiind persoană publică. Sunt o fire discretă și destul de retrasă, așa că, recunosc, m-am temut să mă expun. Mediul acesta este nou pentru mine și am ezitat să dau curs invitației lui Răzvan. După cum vedeți, sentimentul de iubire a prevalat, iar presa ne-a primit frumos”, a povestit Daliana Răducan, pentru sursa menționată anterior. Cei doi s-au afișat pentru prima dată pe rețelele sociale, după ce au participat la cununia lui Dani Oțil cu gabriela Prisăcariu, în 2021,

Cine a câștigat Stand-Up Revolution | Sezonul 2 ▶ Vezi Marea Finală disponibilă în AntenaPLAY