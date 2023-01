Reacția Elenei Merișoreanu după ce și-a prins soțul cu amanta: „Te tranșez și te bag în sac”

Elena Merișoreanu a recunoscut, de-a lungul timpului, că a fost înșelată de soț în repetate rânduri, însă cu toate acestea artista a luat decizia de a nu divorța. Recent, în cadrul unui podcast, Elena Merișoreanu a povestit cum s-a desfășurat momentul în care a prins-o pe amantă în propria casă.

Cum a reacționat Elena Merișoreanu atunci când a dat ochii cu amanta soțului ei

Interpreta a relatat întâmplările în prezent cu zâmbetul pe buze, amuzându-se, însă la vremea respectivă situația era cât se poate de serioasă. Cântăreața de muzică populară este căsătorită de 50 de ani cu Viorel Croitoru, alături de care are și două fiice.

Deși a recunoscut că partenerul ei de viață a avut numeroase aventuri, chiar și cu colege de-ale sale de breaslă, Elena Merișoreanu a decis să nu pună capăt relației.

Elena Merișoreanu a povestit cum a dat ochii cu una dintre amantele soțului ei, chiar când aceasta venise „în vizită” în casa lor. Partea neașteptată este că artista și „amanta” au ajuns în cele din urmă să fie în relații bune. Până atunci însă, s-a lăsat cu amenințări și situații tensionate.

„Dau cu ochii de ea, eu coboram cu liftul și ea tocmai să urce în lift. O iau în brațe și îi zic: „Nebuno, de când te caut, se poate?Ți-am adus cadouri și tu nu vrei?” Ce-o fi zis, că n-am aflat nimic, dar eu știam tot. Și am invitat-o la mine cu pretextul că i-am cumpărat niște cadouri. Ea știa casa mai bine ca mine.

Eu când am venit acasă am văzut că paharele de cristal și ceșcuțele din vitrină erau deranjate, am ochiul format, știam tot, dar mă rog, n-am zis nimic. În fine, vine la mine (..) soțul meu era la muncă.

Eram prietene, ca două surori. Am pus fața de masă în salon, pregătesc tot. Am început să pun în pahare, vorbeam și la un moment dat din vorbă în vorbă îmi zicea ea că lumea vorbește, și i-am zis „Ascultă fă, eu sunt cu sora mea aici, acasă, spune-mi ce s-a întâmplat că știu tot, dacă nu, te tranșez și te bag în sac” S-a albit la față, n-a mai putut să vorbească, a încremenit”, a povestit Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu și cea care i-a fost amantă soțului ei se vizitează și în ziua de astăzi

Cântăreața de muzică populară a povestit că, în cele din urmă, s-a împrietenit cu amanta soțului ei și chiar și în ziua de astăzi se vizitează. Cu toate astea, soțul ei nu a știut despre întâmplarea dintre ani ani buni, până când nu a aflat de la TV dezvăluirea Elenei Merișoreanu.

„La un moment dat, foarte calculată s-a ridicat și mi-a spus: Știi ceva? Taie-mă, omoară-mă, da, așa este. Dacă nu aveam eu grijă de el, avea alta și aia ți-l lua, eu am avut grijă de el, ți-l las, nu-l iau, stai liniștită.

Am luat-o în brațe, ne-am pupat, nici în ziua de azi nu l-am întrebat pe soțul meu ce s-a întâmplat. Avem aprope 50 de ani de căsnicie, nu discutăm subiectul acesta niciodată. Culmea, când ne întoarcem din Ardeal, ne oprim pe la ea, vorbim, dar faptul că ea a recunoscut, ce să mai zic? Să-ți spun ceva: eu n-am fost neglijată în casă.

După toată treaba asta, m-am dus la țară să-i povestesc lui mama ce s-a întâmplat. Ce crezi că mi-a zis mama? Vrei să divorțezi? Cu doi copii?”, a continuat artista. Elena Merișoreanu a susținut că a trecut peste infidelitățile soțului său deoarece acesta nu și-a neglijat familia.

