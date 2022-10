Elena Merișoreanu a ajuns pe patul de spital. La ce intervenție estetică s-a supus celebra cântăreață de muzică populară

Elena Merișoreanu a ajuns la medicul estetician pentru a-și face o intervenție la nivelul feței. Aceasta a explicat că a simțit nevoia să-și facă o intervenție estetică a nivelul feței, care a ieșit foarte bine.

Elena Merișoreanu a ajuns pe mâna medicului estetician. Iată ce a declarat cântăreața

Elena Merișoreanu a declarat faptul că a mers la medicul estetician pentru a-și face o intervenție la nivelul tenului.

"A fost extraordinar, nu se vede, e ceva superb. Se fac altele la 20 de ani și să nu mă fac eu, trecută de 70 de ani. Nu am avut dureri, au o cremă anestezică, nu m-a durut deloc. Vreau să spun că eu nu știu ce e aia frică, simți doar o înțepătură, dar știi cum e, suferă baba la frumusețe. A fost foarte bine, mi-a plăcut", a spus Elena Merișoreanu, potrivit spynews.ro.

Iată ce a mai declarat cântăreața pe acest subiect:

"Firele alea ridică partea de la gușă, eu operații estetice nu fac, botox în buze în niciun caz că sunt buzată din naștere. Mi-am făcut la colțurile gurii, mi-am făcut la frunte și acesta cu firele", a mai spus artista.

Elena Merișoreanu a adăugat faptul că multe colege de-ale ei de breaslă și-au făcut operații estetice, dar nu vor să recunoască:

"În afară de faptul că îmi fac la câte un an de zile un filler, asta cu firele băgate la gușă nu mi-am făcut până acum, dar sunt foarte mulțumită. Eu de când mă știu, de când am venit în București, la 16 ani, mă dau cu cremă românească pe față. Orice altă cremă aș pune sunt alergică, mi se fac bube. De crema asta românească nu m-am dezlipit de atâția ani, toți îmi zic că am un ten foarte frumos. În general foarte multe colege de-ale mele și-au făcut operații, nu așa, dar nu vor să spună", a mai spus Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu, jignită de un tânăr: „Mai scăpați de babele astea”

Relatând întâmplarea, Elena Merișoreanu a precizat că ea îi încurejează pe artiștii tineri.

„Un cântăreț tânăr a zis, eram eu, Ștefania Rareș, Maria Cârneci și Elisabeta Turcu și a zis <<Mai scăpați de babele astea>>, să ajungă și ei la anii noștri să fie iubiți și ei cum suntem noi. Eu îi respect, iubesc atât de mult tinerii, mă duc în emisiuni și nu cânt eu, îi prezint pe ei, îi las să cânte, dar unii sunt obraznici, să știți”, a declarat cântăreața de muzică populară pentru sursa menționată anterior.

