Realitatea despre contul bancar al lui Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a făcut lumină despre modul său de a vorbi despre bani

Antrenorul, care se află în plin proces de divorț cu impresara Anamaria Prodan, a precizat că el și viitoarea fostă soție au fost mereu la poluri opuse atunci când a venit vorba de discreție.

Laurențiu Reghecampf, despre una dintre diferențele dintre el și Anamaria Prodan:"Nu mi-a plăcut niciodată să spun, să arăt, să fac poze. Am avut discuții aprinse cu ea"

Laurențiu Reghecampf a precizat, potrivit Libertatea, că nu i-a plăcut niciodată să discute banii și contractele sale, în mod public.

Acesta consideră că nu este vreo mândrie să te lauzi cu avuția, mai ales că acest fapt poate atrage antipatie.

Eu niciodată nu vorbesc despre acest lucru și niciodată nu am vorbit despre contractele mele. De aia am spus că sunt foarte multe lucruri unde eu cu Ana am fost paraleli.

Prima condiție pe care o pun atunci când semnez un contract… sumele sunt confidențiale. Nu cred că este o mândrie să ieși în față și să spui cât câștigi, pentru că îți atragi foarte multă antipatie, a spus Laurențiu Reghecampf.

Pe de altă parte, acesta a precizat că a avut multe discuții aprinse cu Anamaria Prodan pentru că acesteia îi place să epateze, să facă poze, să arate lumii ce face, iar lui, nu.

Nu știu de ce ar interesa pe cineva câți bani câștig eu. Am urât cel mai mult și am avut discuții foarte aprinse cu ea din cauza acestui subiect. Nu mi-a plăcut niciodată să spun, să arăt, să fac poze.

Eu niciodată nu am vorbit despre acest lucru. Am multe lucruri scumpe. Cel mai scump lucru pentru mine sunt băieții mei, a declarat Laurențiu Reghecampf, potrivit sursei menționată.

