Regina Elisabeta a II-a a răspunde personal la telefon atunci când o sună 2 persoane importante. Despre cine e vorba

Deși este unul dintre cei mai înstăriți monarhi ai lumii, Regina Elisabeta a II-a nu deține un telefon mobil. Cei are sunt în subordinea sa se ocupă de comunicat mesajele importante pe care aceasta dorește să le transmită fie rudelor sale, fie altor personalități de seamă.

Cu toate acestea, când vine vorba de 2 persoane din Familia Regală a Marii Britanii, Regina răspunde personal la telefon.

Jonathan Sacerdoti, un apropiat al Familiei Regale a Marii Britanii, a povestit într-un podcast pentru The Royally US:

“Aparent, Regina are două persoane cu care vorbește cel mai mult la telefon și, de asemenea, se pare că are până la urmă un telefon mobil, un Samsung cu un sistem anti-hackeri făcut special de MI6 pentru ca nimeni să nu vadă ce are în telefon”.

Regin Elisabeta a II-a folosește un telefon special

Chiar dacă majoritatea ar spune că e vorba de copiii ei, această presupunere nu e în totalitate greșită. Cele două persoane cu care Regina Elisabeta a II-a vorbește foarte des sunt Prințesa Anna, fiica ei, și John Warren, managerul Reginei, potrivit Page Six.

În scurt timp, Regina Elisabeta a II-a se pregătește să fie gazda cinei de Crăciun la reședința sa de la Sandringham, în ciuda unui an tumultos, plin de drame și probleme de sănătate.

“Regina le-a spus tuturor că se simte mult mai bine în ultimul timp și abia așteaptă să fie gazda lor de Crăciun”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

Monarhul în vârstă de 95 ani și-a anulat în acest ani două călătorii, inclusiv o vizită în Irlanda de Nord unde avea să se întâlnească cu prim-ministrul Boris Johnson și alt zbor în Scoția pentru Conferința despre Climă a UN.

La cina de Crăciun au fost invitați Prințul Edward, Prințesa Anna, Prințesa Beatrice, Prințesa Eugenia și toate rudele acestora. Din nefericire, Prințul Harry și Meghan Markle nu vor ajunge la cina de Crăciun din Marea Britanie.

Cum își petrec Crăciunul membrii Familiei Regale a Marii Britanii

Crăciunul e o zi festivă, dar cu toate acestea cei din Familia Regală trebuie să urmeze protocolul chiar și atunci. Zarife Hardy, un specialist are studiază eticheta, a declarat că în Familia Regală a Marii Birtanii Crăciunul pare că e ca o muncă.

“Crăciunul este o ocazie specială pentru Regină și familia ei și au sărbătorit așa împreună de sute de ani”, a declarat Hardy pentru Harper's Bazaar.

Din spusele specialistei, Regina Elizabeta a II-a își petrece mereu Crăciunul la reședința sa de iarnă din Sandringham, iar invitații care o onorează cu prezența trebuie să respecte reguli foarte stricte. Există un anumit program pentru cei care ajung la eveniment și aceștia trebuie să se încadreze într-un anumit interval, potrivit The List.

Membrii familiei regale, de la mic la mare, trebuie să se conformeze și să respecte regulile impuse prin protocol. Ceea ce poate fi ciudat este faptul că invitații își aduc propriile lor feluri de mâncare și chiar și propriile tacâmuri și veselă.

