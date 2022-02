Regizorul James Gunn s-a logodit cu iubita lui cu 20 de ani mai tânără. Cum arată Jennifer Holland, cea care i-a furat inima

James Gunn, în vârstă de 55 ani, s-a logodit cu iubita lui, actrița Jennifer Holland, în vârstă de 35 ani.

Se pare că diferența de vârstă de 20 de ani dintre cei doi nu stă în calea fericirii lor. Deși regizorul are un program extrem de încărcat pentru că în prezent filmează 2 filme în același timp, Guardians of the Galaxy Vol. 3 și Guardians of the Galaxy Holiday Special, el și-a găsit timp să se și logodească.

James Gunn s-a logodit

El și Jennifer Holland formează un cuplu din 2015. Regizorul a postat pe contul lui de Instagram o fotografie cu iubita lui care poartă un inel de logodnă uriaș.

Fotografia a adunat peste 98.000 de reacții în doar 16 ore și multe celebrități l-au felicitat pe celebrul regizor.

Citește și: Florian Munteanu „Big Nasty”, primele imagini cu el jucând în noul film Marvel. Ce rol interpretează

James Gunn și iubita lui s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun, celebrul actor Michael Rosenbaum, care era iubitul uneia dintre prietenele lui Jennifer. După ce au început o relație în 2015, regizorul i-a oferit iubitei sale un rol în filmul său The Suicide Squad, potrivit Daily Mail.

Înainte de relația cu Jennifer, James a fost căsătorit cu actrița din serialul The Ofiice, celebra Jenna Fisher. Cei doi au fost căsătoriți din 2000 până în 2007.

În prezent, regizorul a dezvăluit că lucrează la mai multe proiecte simultan și are numeroase surprize pregătite pentru fanii filmelor Marvel. Cu toate acestea, el nu a oferit prea multe informații fanilor.

Cariera de succes a lui James Gunn

James Francis Gunn și-a început cariera ca scenarist la mijlocul anilor 90. Primul film pe care l-a regizat a fost Slither (2006). Apoi regizorul s-a focusat pe scenarii cu super-eroi și a regizat Super (2010), Guardians of the Galaxy (2014), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), The Suicide Squad (2021), James Gunn's PG Porn (2008–2009) și Peacemaker (2022).

În adolescență, James era fascinat de filmele cu buget redus precum Night of the Living Dead și Friday the 13th, iar acestea l-au inspirat cel mai mult. La vârsta de 12 ani, el a început să facă filme cu zomie, împreună cu cei 4 frați ai săi, în pădure. Când a ajuns la facultatea de arte, James făcea desene animate cu tentă politică pentru ziarul școlii. În 1995, el și-a luat diploma de la Facultatea de Arte a Universității Columbia.

Azi, în AntenaPLAY, ai marea premieră Chefi fără limite ▶ Lupta pentru supremație în bucătărie e pe cale să înceapă