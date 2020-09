Reuniunea foștilor soți: Jennifer Aniston și Brad Pitt s-au regăsit!

Jennifer arată minunat și nu își arată deloc vârsta, cu un chip veșnic tânăr. Brad are un look diferit, dar la fel de tineresc, cu părul mai lung decât de obicei și barbă. Ultima dată când cei doi au lucrat împreună a fost în 2001, când au apărut într-un episod din serialul „Friends” numit “The One With The Rumor”.

Cei doi par că se reîmprietenesc după despărțirea lui Brad de a doua sa soție, Angelina Jolie, în 2006. Drept dovadă, anul trecut, Brad Pitt a apărut la ziua de naștere a lui Jennifer când aceasta a împlinit 50 de ani.