Chef Richard AbuZaki a împlinit 30 de ani și a organizat o petrecere spectaculoasă. 10.000 mp de parc, 25 de artiști și 12 chefi invitați.

Richard Abou Zaki, cum rar îl vezi! Chef-ul a făcut spectacol pe ringul de dans chiar de ziua lui. Imagini inedite | Antena 1/Instagram

Chef Richard AbuZaki și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 30 de ani într-un mod cu totul special. Celebrul chef a organizat o petrecere spectaculoasă, alături de familie, prieteni apropiați și oamenii dragi care i-au fost alături de-a lungul anilor.

Richard Abou Zaki, cum rar îl vezi

Cu ocazia aniversării, Chef Richard a publicat în mediul online mai multe imagini și videoclipuri de la marele eveniment și le-a oferit urmăritorilor săi o privire asupra modului în care a ales să marcheze această etapă importantă din viața sa.

Chef Richard AbuZaki a mărturisit că petrecerea a fost exact așa cum și-a imaginat-o. Evenimentul s-a desfășurat într-un parc privat cu o suprafață impresionantă de 10.000 de metri pătrați și a inclus trei locații, fiecare amenajată într-o tematică diferită.

Articolul continuă după reclamă

Chef Richard AbuZaki, petrecere spectaculoasă la 30 de ani

Pentru aniversarea sa, chef-ul a pregătit o zi întreagă dedicată distracției și oamenilor apropiați. La eveniment au fost prezenți 25 de artiști și 12 chefi invitați, astfel încât aniversarea să fie una de neuitat.

Chef Richard a transmis că, dincolo de amploarea petrecerii, cel mai important pentru el a fost faptul că a putut să se bucure de această zi alături de familie, de „băieții” săi și de prietenii care i-au fost alături în parcursul său.

„La mulți ani mie, la 30 de ani! ❤️ Și îi sărbătoresc exact așa cum am visat mereu: cu o petrecere minunată, alături de oamenii dragi mie”, a scris Chef Richard AbuZaki în mediul online.

Chef-ul a dezvăluit și câteva dintre detaliile care au făcut ca aniversarea să fie una cu totul specială. Cele trei locații au avut tematici diferite, iar invitații au avut parte de muzică, dans și preparate pregătite de mai mulți chefi.

„10.000 de metri pătrați de parc privat și 3 locații, fiecare cu o tematică diferită. 25 de artiști, 12 chefi invitați și o zi întreagă de petrecut alături de familia mea, băieții mei și prietenii care mi-au fost alături în această călătorie”, a mai transmis el.

Citește și: Cum își sărbătorește Richard Abou Zaki ziua de naștere. Petrecere spectaculoasă în Italia, într-o locație de vis. Primele imagini

Cum s-a distrat Chef Richard la propria petrecere

Imaginile publicate ulterior în mediul online au atras rapid atenția urmăritorilor. Unul dintre videoclipuri îl surprinde pe Chef Richard într-o ipostază mai puțin obișnuită pentru cei care îl urmăresc.

Chef-ul apare dansând sincron alături de mai multe dansatoare, iar momentul a făcut deliciul admiratorilor săi. Atmosfera pare să fi fost una extrem de relaxată, iar sărbătoritul s-a bucurat din plin de fiecare moment al petrecerii.

Chef Richard a mărturisit că, în ziua aniversării, și-a dorit să lase telefonul deoparte și să fie prezent alături de oamenii care contează pentru el.

„Astăzi vreau să mă bucur de tot: să îmbrățișez, să dansez, să mă emoționez și să-mi amintesc această zi alături de oamenii care îmi fac viața specială”, a scris acesta.

La final, Chef Richard a transmis că cel mai frumos cadou pe care l-a primit a fost chiar posibilitatea de a petrece timp alături de cei dragi.

„Acum îmi pun telefonul deoparte. Cel mai frumos cadou este să fiu aici, împreună cu ei! Astăzi este despre sărbătoare! ❤️”, a fost mesajul său.

Imaginile de la petrecerea de 30 de ani arată că aniversarea a fost una plină de energie, dans și momente speciale, iar Chef Richard AbuZaki s-a bucurat din plin de noul capitol din viața sa.