Rita Ora a încins atmosfera într-un costum de baie sexy, pe un yacht. Cât de bine a arătat cântăreața de 33 de ani

Rita Ora, cunoscută pentru stilul său nonconformist și carisma debordantă, a atras din nou atenția fanilor săi cu o postare incendiară pe Instagram.

Cântăreața de 33 de ani și-a expus silueta de invidiat într-un costum de baie verde, care i-a pus perfect în evidență formele, în timp ce se relaxa pe un yacht de lux, sub soarele strălucitor.

Rita Ora a încins atmosfera într-un costum de baie sexy, pe un yacht. Cât de bine arată cântăreața de 33 de ani

Artista a reușit, din nou, să stârnească admirația fanilor cu look-ul său impecabil și tonusul de invidiat. Costumul de baie verde, cu un design simplu dar elegant, i-a subliniat talia și a scos în evidență abdomenul tonifiat, demonstrând că Rita este într-o formă fizică de excepție.

Fotografiile, care au strâns rapid zeci de mii de aprecieri și comentarii, o surprind pe vedetă într-o ipostază relaxată, bucurându-se de peisajul superb al mării. Într-una dintre imagini, Rita pozează sexy, cu părul lăsat liber să îi cadă natural pe umeri, adăugând o notă de senzualitate tabloului. Lumina caldă a soarelui îi pune în valoare pielea bronzată, iar zâmbetul ei radiază o bucurie sinceră.

Nu este prima dată când Rita Ora își etalează formele pe rețelele de socializare, dar de fiecare dată reușește să impresioneze prin naturalețe și încrederea pe care o emană. Fanii săi au lăudat-o în comentarii, unii dintre aceștia declarând că artista „arată mai bine ca niciodată” și că „pare să întinerească pe zi ce trece”.

Cântăreața originară din Kosovo a muncit din greu pentru a-și menține silueta de invidiat, fiind cunoscută pentru regimul său strict de fitness și pentru un stil de viață sănătos. De-a lungul anilor, ea a declarat în repetate rânduri că sănătatea și echilibrul mental sunt priorități pentru ea, iar rezultatele acestui stil de viață sunt mai mult decât evidente.

Cine e Rita Ora și cum a devenit celebră

Rita Ora este o cântăreață, actriță și personalitate de televiziune britanică, născută pe 26 noiembrie 1990, în Pristina, Kosovo. A devenit cunoscută în 2012, odată cu lansarea albumului său de debut, Ora, care a inclus hituri precum „R.I.P.” și „How We Do (Party)”. Cu o voce puternică și un stil muzical care îmbină pop, R&B și dance, Rita a cucerit topurile internaționale și a devenit rapid una dintre cele mai populare artiste din Marea Britanie. Pe lângă cariera muzicală, ea a apărut în diverse producții cinematografice, precum Fifty Shades of Grey, și a fost jurat în emisiuni de talente precum The Voice UK și The X Factor. Renumită pentru stilul său îndrăzneț și carismatic, Rita Ora este, de asemenea, o figură influentă în industria modei.